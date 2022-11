Atentado a bala en contra del alcalde de Sitionuevo, Magdalena

En horas de la madrugada, un concejal de Sitionuevo, Magdalena, llegó hasta la residencia del alcalde municipal, José Alcides Manga, haciendo disparos al aire, lanzando improperios e invitándolo a salir poniendo en riesgo su integridad.

Ante esta situación el mandatario local aseguró que teme por su vida y solicitó garantías de seguridad para él y su familia.

“Es preocupante la seguridad mía, la verdad es que no he tenido problemas con ese señor, llegó haciendo unos disparos, que gracias a Dios no impactaron contra mí, mi esposa, nieta y mi hombre de seguridad. Acabo de hacer la denuncia respectiva en la Fiscalía, para que por medio de los vídeos determinen porque este señor hizo este acto en mi lugar de residencia”, dijo el alcalde de Sitionuevo, José Alcides Manga.

Entre tanto, los peritos judiciales recolectaron en su inmueble las vainillas que quedaron después de los disparos y se estudiará si con esa arma se ha cometido otro tipo de hecho criminal.

Por otro lado, el alcalde manifestó que esta persona fue interceptada con un acompañante en el corregimiento de Palermo sin el arma de fuego, por lo que las autoridades tendrán investigar su paradero.