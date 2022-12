Estamos a tiempo de pedirle la renuncia: Catherine Juvinao sobre el registrador

El registrador nacional, Alexander Vega, protagoniza una nueva controversia, esta vez por las denuncias que hizo la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, en su contra, por presuntamente falsificar documentos para acreditar experiencia en su hoja de vida.

En entrevista con La W, Juvinao explicó que se trata de certificaciones que habrían sido expedidas por empresas de su familia, las cuales, sin embargo, no registran movimientos y, a juicio de la congresista, podrían ser de papel.

“Son dos certificaciones laborales específicas, la una de una empresa que se llama Comercializadora Vega e hijos Ltda. y, la segunda, Grupo empresarial y jurídico Martínez & Vega y lo grave, de nuevo, es que estas empresas no tienen absolutamente ningún movimiento contable en los años en los que el registrador certifica experiencia y eso sugiere que certificó experiencia falsa con empresas fachada, que para rematar son de su familia”, precisó.

‼️RUEDA DE PRENSA EN VIVO: Las empresas familiares del registrador: Alexander Vega habría falsificado certificados laborales para llegar al cargo. https://t.co/LKlnkOwv81 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 1, 2022

La congresista manifestó que son cerca de dos años los que estarían en el limbo por dichas certificaciones que no cumplirían con los requerimientos de Ley y afirmó que la consecuencia de este tema tendría que ser entonces la salida de Vega del cargo.

“Yo creo que estamos a tiempo de pedirle la renuncia para las elecciones locales de 2023. No tiene la experiencia, no es idóneo y no podemos poner en jaque las elecciones del otro año”, puntualizó.

De momento el registrador guarda silencio sobre la denuncia.