“No se busca enseñar a masturbarse a nadie: Nuria Mora sobre programa de Generalitat

De acuerdo con la secretaria de Transformación Educativa de la Generalitat, Nuria Mora, este es un programa de coeducación para toda la escolarización, es decir, no es una asignatura sola, es un programa que permea en todos los ámbitos del currículum: “hace hincapié en el tratamiento lingüístico, en un diálogo coeducativo, en prevención de las violencias y en el tema de relaciones sanas de respeto”, agregó Mora.

También contempla la Educación Sexual Asertiva. Mora indicó que en ningún caso se busca enseñar a masturbar a nadie, ni en primaria, ni secundaria, ni en infantiles. Lo que se quiere es darles un acompañamiento a los alumnos desde la educación asertiva.

La secretaria afirmó que, en el taller de sensaciones dirigido a la población infantil, se trabaja la expresión de lo que nos gusta y lo que no: “por ejemplo, me gusta un pastel o no me gusta y debo poder decirlo, en estos talleres se implementa el derecho del propio el cuerpo”.

Sobre la campaña difamatoria en contra de este proyecto, la experta señaló que, “en la política corre más una mentira que mil verdades” y afirmó que los talleres cuentan con diferentes grupos de investigación LGBTIQ+ y con personas vinculadas a los departamentos de salud: “es una mirada amplia, en ningún caso ninguna mirada sesgada”, dijo Mora.

