“Dios me ama así tal y como soy”: joven transexual que aspira ser monja

Para Contrarreloj estuvo este 01 de diciembre, Harry Daniel Guallart, joven transexual que aspira a convertirse en monja y habló sobre la constante lucha que ha tenido que batallar para lograr su cometido, el cual por el momento, no ha podido conseguir.

Guallart comenzó diciendo que fue aproximadamente desde los 15 años que descubrió que esa era su vocación, a pesar de que el tema de la transexualidad no llegó a su vida sino hasta los 21.

“El tema transexual llegó sobre los 21 años, y el tema de mi vocación religiosa, aunque me relacioné siempre con instituciones de este tipo, se que llegó gracias a una monja a los 15 años; de los 15 a los 19 fue cuando dije que esto era lo mío”, explica.

Cuenta que cada vez que ha intentando acercarse a las iglesias para intentar ejercer como monja “la respuesta por parte de ellos siempre ha sido cambiar”, y que además “es muy raro encontrarse en la iglesia católica con alguien que te diga que es normal ser transexual, gay o bisexual”, explica.

Dijo que “eso estuve casi dos años en terapias de conversión” para ser aceptadas, pero que “las terapias de conversión en España son ilegales”.

Por la misma línea, dice que esa negativa de la iglesia para poder acceder a desarrollar esa vocación religiosa no ha sido un impedimento para que su fe siga creciendo.

“Con la iglesia he tenido un conflicto, pero nunca he tenido un problema con Dios. Lo único que me queda claro es que Dios me ama así tal y como soy” , enfatiza

Finalmente, resaltó que la iglesia siempre le dice que debe cambiar, porque según la institución, “tiene un problema”.

