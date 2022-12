¿Disidencias Farc desafían la paz total en Tumaco? Civiles huyen de enfrentamientos

Los enfrentamientos entre los grupos armados en Colombia no dan tregua, pese a la advertencia del Gobierno Petro de que la paz total tendría límites, las disidencias de las Farc continúan con ataques en Nariño.

Cientos de personas de la comunidad Santa Rosita del territorio indígena Awá de Tumaco tuvieron que salir hace dos noches de sus viviendas por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, la estructura Rafael Aguilera y la Segunda Marquetalia, por el control territorial y de la droga.

En entrevista con Sigue La W, Leonardo González, director del Observatorio de Derechos Humanos Indepaz, explicó que “hemos sido testigos de diferentes desplazamientos durante estos últimos meses, no solamente de la comunidad Awá, las comunidades se han desplazado a otros resguardos para no salir a la carretera porque no tienen mayor atención por parte de las autoridades”.

Además, dejó claro que no se sabe exactamente cuántas personas están siendo desplazadas en ese territorio. “No se sabe y no se tiene cifras, hasta el momento, en las diferentes reuniones no se logra tener un censo porque la comunidad se mueve de un lugar a otro y no ha llegado hasta allá el Estado. No hay cifras, pero por lo menos son 300 personas de estos resguardos”.

En cuanto a las razones por las que se presenta este tipo de enfrentamientos, Gonzáles señaló que “son varias cosas, esto no tiene una sola causa, pero especialmente, los grupos armados responden a intereses que tienen que ver con el narcotráfico, la minería legal, la tala de bosque, entonces las comunidades que son protectoras de la naturaleza tienen unos procesos de defensa del territorio y aquí se ataca el proceso de la comunidad”.

¿Cuáles son las posibles soluciones?

Para este punto, González resaltó que “el tema aquí es de respetar a las comunidades, sus procesos y de no imponer, no ejercer controles sociales en los territorios, es difícil hablar de límites porque la paz total tiene que ser el bien común, tiene que ser el norte de todos. Hay que exigir y acompañar la presencia integral del Estado en el territorio”.

