“La música es el lenguaje del cine”: compositor colombiano que triunfa en Hollywood

En la sección de Lo Mejor del Mundo Mundial de W Fin de Semana, Camilo Vélez un compositor colombiano de música para cine, habló sobre sus logros en Hollywood.

Vélez compuso la música para la serie animada de Jurassic Park y también hizo parte de la música de Tigres del Norte: Historias qué contar, una serie sobre esta banda que se estrenó hace algunos meses en Amazon Prime.

Camilo detalló cómo entró en este mundo y aseguró que: “Fue un poco accidentalmente. Yo me gradué de la universidad en 2019 y sabía que me quería ir a los Ángeles, más que todo para trabajar en la producción de artistas (…) por medio de un exalumno de mi universidad me contactaron con un compositor que trabaja en Warner, allí empecé a trabajar como asistente técnico, haciendo cosas administrativas, pero todas las semanas teníamos grabaciones de orquesta en los estudios de Warner”.

Fue en estas sesiones donde Vélez conoció a Lio, a quien considera su mentor. “Él fue el que me empezó a enseñar cosas de composición para cine”.

Creación de música para cine

“Esto parte siempre de una conversación con el director, hay que preguntarle sobre los sentimientos busca evocar con esta escena. Para mí la música es el lenguaje de una película, es un mensaje subliminal que hay que enviarle a la audiencia”, explicó Camilo Vélez.

Por último, mencionó que ha logrado trabajar con diferentes artistas de Warner México, y también con la agrupación colombiana Ventino.

Escuche la entrevista completa: