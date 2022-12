Caso Salomé Burbano: firma de abogados defenderá a víctima de presunto abuso sexual

La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados asumió la representación legal de Salomé Burbano Delgadillo, como víctima de presunto abuso sexual que habría cometido el docente y directivo de la Universidad del Valle, Luis Alberto Pérez Bonfante.

Los hechos se presentaron el pasado 14 de octubre en la ciudad de Cali, según narró la víctima a través de un video difundido en redes sociales en el que aseguró que decidió contar lo que vivió y buscar justicia.

“Soy Salomé Burbano Delgadillo, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y fui abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle, de esos profesores que sobreabundan en las universidades, que están llenos de títulos de doctor pero que no respetan a las mujeres, que se aprovechan de sus posiciones de poder y del control de los espacios para abusarnos sexualmente (…)”, dijo.

También relató: “ocurrió el 14 de octubre, cuándo viaje a Cali, por el lanzamiento de un libro en el que soy coautora, este evento académico lo había organizado mi agresor en la Universidad del Valle, luego de eso con algunos coautores fuimos a cenar y a celebrar después de unos tragos perdí completamente mi memoria (...)”.

“Al día siguiente amanecí en un cuarto totalmente desconocido para mí, estaba sin mi ropa, únicamente con mis pantis, me sentía mal, desconcertada, tenía miedo y físicamente mi cuerpo no respondía muy bien, intenté buscar mi celular por todos lados pero no lo tenía conmigo, encontré mi vestido y me lo puse luego entró mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe dónde estaba”, aseguró.

Agregó: “estaba en la casa de un tipo que hasta el día anterior no conocía personalmente, él me dijo que como estaba tan mal la noche anterior habían decidido no sé quién es que lo mejor era que me quedara en su casa (...)”

Salomé Burbano Delgadillo dijo angustiada que, “hoy todavía me pregunto porque si todos sabían que en esa ciudad había familia esperándome”.

En el desgarrador testimonio pidió que haya justicia.

Debido a esto, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados asumió la defensa de los intereses de la víctima e instauró denuncia penal el pasado 8 de noviembre de 2022, por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir en concurso heterogéneo con el delito de acto sexual violento.

En el mismo sentido, señalaron en un comunicado difundido en la tarde de este martes que, “la firma espera que el caso se ha resuelto con la mayor celeridad posible en aras de garantizar la justicia y salvaguardar los derechos de la víctima”.