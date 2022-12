Diálogo no es circunscrito al abandono de operaciones militares: Petro a disidencias

Varias fueron las conclusiones del Consejo de Seguridad extraordinario que convocó el presidente, Gustavo Petro tras la emboscada por parte de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca al Ejército y que dejó seis uniformados muertos y otros más heridos.

El mandatario, aseguró que se trató de una operación de infiltración que se planificó premeditadamente por parte de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y además, se realizó en puntos estratégicos para este grupo, ya que les permite tener rutas de narcotráfico para llegar al Pacífico.

De igual forma, el jefe de Estado lanzó una advertencia asegurando que actualmente los únicos diálogos de paz que se adelantan son los establecidos con el ELN y que han mostrado voluntad de paz, “ la posibilidad de diálogos no está circunscrita al cese del fuego y operaciones, solo hay un proceso con ELN . En lo que resta la posición es que la acción militar no ceda mientras no haya voluntad de negociación”.

Petro fue reiterativo en decir en que la ofensiva militar se mantendrá, “la Fuerza Pública no va a salir de la zona del Cauca donde se están presentando combates. Se harán acciones en Putumayo en zona del Cauca y en Arauca. El Ejército no va a abandonar la zona en donde permanecen”.