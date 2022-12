Sindicatos proponen incremento del 20% para el mínimo y para subsidio de transporte

Este viernes se llevó a cabo el quinto encuentro entre empresarios, sindicatos y el Gobierno Nacional para negociar lo que será el incremento del salario básico de los colombianos para el próximo año.

Así las cosas, cómo se esperaba se dio a conocer la primera propuesta la cual llegó desde las centrales obreras que pidieron inicialmente un incremento del 20% tanto para el salario como para el subsidio de transporte, es decir respectivamente 1.200.000 pesos y 140.607 pesos.

Ante el escenario, quien se pronunció fue el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, quien dijo “hemos hecho una propuesta inicial e que el incremento salarial sea del 20% para el salario mínimo y la sustentación sería la siguiente, para los sectores vulnerables este noviembre la inflación va en cerca del 14% más 1.24% de productividad, estamos hablando del 15% y el 5% adicional es para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del año y por supuesto hemos planteado unas medidas de política económica frente al tema de tarifas de energía, frente al tema de la tasa de interés de usura y frente a los medicamentos para que se preserve el poder adquisitivo del ingreso de los colombianos y las colombianas”.

Conociéndose ya lo propuesta de los sindicatos, los empresarios se mostraron abiertos a seguir con los diálogos asegurando de paso que aunque la oferta inicial les parecía un poco alta, no la juzgarían si no que por el contrario con tal de mantener la concertación empezarán a trabajar en lo que llevarán a la mesa, dejando claro que en la próxima reunión no se dará un número como tal para el incremento si no que buscarán hacer un ofrecimiento diferente frente a la situación que afrontan los colombianos por la inflación.

De esta forma, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo “en esta ocasión tenemos un año 2022 que ha tenido un inmenso efecto sobre los hogares colombianos, nos enfrentamos ahora un año 2023 muy especial, porque es un año en el cual tenemos inflación que está creciendo, pero también tenemos proyecciones de las autoridades económicas incluyendo el Banco de la República de que el año entrante vamos a tener un decrecimiento en el crecimiento de la economía quizás llegando a un 0.5% que va a ser muy poco y le decíamos nosotros a la mesa y le decíamos nosotros al Gobierno, tenemos que tener mucho cuidado en este momento de poder cuidar simultáneamente las siguientes variables. Primero, el poder adquisitivo de los hogares y los empleados colombianos; segundo, competitividad desde luego de los empresarios; tercero, actividad económica y la capacidad que tengamos nosotros de poder ofrecer más empleo; cuarto, poder producir nosotros mayor formalidad y poder producir mejor empleo; quinto, poder además ser competitivos en términos internacionales”.

Finalmente, la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, anunció que la mesa de concertación quedaba convocada nuevamente para el próximo lunes.