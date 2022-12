Darío Alberto Laino Scopetta seguirá en la cárcel

La juez 16 Civil del Circuito de Bogotá, le negó el recurso de ‘Habeas Corpus’ que la defensa de Darío Alberto Laino Escopetta, alias ‘Ojos Azules’ había interpuesto para obtener su libertad, luego de haber sido capturado en Barranquilla el pasado 29 de noviembre.

En la decisión la juez ordena que alias ‘ojos azules’, debe seguir privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.

La defensa del exparamilitar dijo también que la captura era ilegal porque la condena de 32 años en su contra por las muertes de dos lideres sindicalistas, está en apelación.

“El accionante acude a la queja constitucional con el propósito de que le sea otorgada su libertad por haber formulado apelación contra la sentencia condenatoria dictada en su contra”, se dice en el pronunciamiento de la juez.

En el mismo sentido, desestimó el argumento de la defensa que había expresado que la captura de Escopetta, hubiera sido ilegal indicando que en su contra hay cerca de 10 órdenes de captura.

“Cabe precisar que lo deprecado por el actor no puede abrirse paso por ésta vía judicial, pues como se anotó, su reclusión no se ha tornado ilegal, ya que la misma obedece a las reiteradas órdenes de captura dictadas en su contra, le fue dictada una sentencia condenatoria, que aunque no está firme, allí se dispuso su aprehensión, medida que debe cumplirse de forma inmediata según las reglas de esa especialidad, sumado a que no se evidencia que exista una restricción ilegal de la libertad puesto que se adoptó recientemente decisión que denegó la libertad por parte de la autoridad accionada que tiene a cargo el proceso, decisión que no se encuentra en firme y no se atisba la formulación de recursos o reparos a la misma, aunque se encuentre habilitado el término para ese efecto”, explicó la juez en la decisión.

También respaldó la decisión que el juez décimo del Circuito Especializado de Bogotá adoptó contra de alias ojos azules’ el pasado 2 de diciembre, cuando lo envió a la cárcel y sobre esto dijo que fue legal.

Así fue su captura

Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Dario Laino Scopetta, alias ‘Ojos azules’ en el norte de Barranquilla. El sujeto tiene una condena pendiente por 32 años de prisión, por el homicidio de un sindicalista.

También está investigado por el homicidio de Gustavo de Silvestre, presidente de la empresa Colechera que había sido tomada por el grupo armado de las Autodefensas Unidad de Colombia en octubre de 2002.

Dario Laino Scopetta, alias ‘M1, JM, José Miguel y Ojos azules’ fue detenido por orden judicial en medio de un operativo que adelantaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el norte de Barranquilla.

El sujeto tiene una condena pendiente por 32 años de prisión, por el homicidio de un sindicalista de la empresa Colechera.

El 14 de julio de este año el juzgado décimo penal del circuito especializado de Bogotá, lo condenó por el delito de homicidio en persona protegida por el crimen de Manuel Santiago Pájaro Peinado.