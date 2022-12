La curiosa historia del testimonio calificado como perdido en caso de Álvaro Uribe

Personas cercanas a la defensa del expresidente Álvaro Uribe aseguraron este fin de semana que 2 discos que contenían importantes testimonios para el proceso, estuvieron perdidos por cuatro años.

La afirmación sugería que la Corte Suprema no había entregado el material probatorio a la Fiscalía al trasladar el proceso porque, supuestamente, lo ocultaron quizás porque favorece la versión de Álvaro Uribe.

El testimonio más importante de esos discos es el de Oscar Hernán Monsalve Pineda, hermano del testigo preso Juan Guillermo Monsalve. En esa declaración afirma que su hermano no fue paramilitar y que en la Hacienda Guacharacas nunca operaron grupos paramilitares, ni hubo robos de combustible al poliducto, ni robos de ganado.

Pues bien hay tres cosas que no se han dicho:

1. El pretendido testimonio ocultado o perdido lo entregó hace meses a las partes el propio fiscal Javier Cárdenas, que busca la preclusión a favor del expresidente Uribe. Luego no estaba perdido.

2. La declaración obtenida en 2016 por un fiscal y no por la Corte Suprema de Justicia había sido trasladada del proceso a Santiago Uribe Vélez al de su hermano, fue encontrado por la Fiscalía en ese expediente. Luego nunca estuvo oculto.

3. Existe una interceptación a Juan Guillermo Villegas Uribe, amigo personal de Álvaro Uribe y, según el testigo, cofundador con él del Bloque Metro. En esa grabación, de 2015, meses antes de la diligencia, Juan Guillermo Villegas instruye a Óscar, el hermano del testigo Monsalve para declare lo que le conviene en el proceso.

Allí hay frases de Villegas como estas: “Venga, lo van a llamar unos investigadores, pero pues la cosa es bien, si me entiende, no hay ningún problema, todo está organizado”. “Lo mismo que pa’ ayudarme a mí. Absolutamente más nada”. “No diga cuál juez ni cuál fiscal y con mi abogado, ni diga quién es el abogado ni nada. Pero eso no es problema, es la misma mierda que preguntan y la misma cosa de Oscar (se refiere al padre que se llama igual), la misma cosa”.

Más adelante dice: “Es mejor yo avisales (sic.) pa’ que no se asusten. Es que no te asustés que no es nada, es como declara tu papá, es la misma cosa que declara tu papá [...] hombre que si las reses? Eso es mentira señora, ahí no se han robado [...]”

Y concluye diciendo “Bueno esté tranquilo pues que no es ningún problema, y aquí se prepara todo y manejamos todo”.

Es decir el alegado testigo espontáneo fue preparado por Juan Guillermo Villegas y la prueba está en el expediente.

Pero ahí no terminan las sorpresas. El testimonio perdido, del cual curiosamente todo el mundo tiene copia, empieza así:

“En Medellín a los tres días del mayo del año 2016 (…) Juan Guillermo Aguilar, defiendo a Juan Guillermo Villegas”

“Juan Guillermo Aguilar, defiendo a Juan Guillermo Villegas” dice el abogado.

Pues bien el nombre de este abogado está llamado a la fama, a la mala fama.

Un tiempo después de esta diligencia, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al abogado Juan Guillermo Aguilar en la lista Clinton como partícipe en las actividades criminales del Clan Gallón Henao y de la Oficina de Envigado.

Una nueva y notable coincidencia en el caso: Juan Guillermo Villegas compartía abogado con los Gallón Henao.

Según el testigo preso Juan Guillermo Monsalve el Bloque Metro de los paramilitares fue fundado por Santiago y Álvaro Uribe; por Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas; y por Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, señalados financistas de la Oficina de Envigado.

La Oficina de Envigado aparece una y otra vez mencionada en este proceso por su relación –directa o indirecta– con testigos de la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe.

Bonus track: La Diari (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General) empezó un análisis integral de los bienes perdidos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

Encontró que más de 2.016 predios que tienen medidas cautelares no están bajo la administración de la SAE.

Aparentemente la Fiscalía, y justo es decirlo no únicamente la actual administración de Francisco Barbosa sino también varias administraciones anteriores, no oficializaron el traslado de estos bienes. Algunos de los cuales llevan 17 años sin que el Estado entre a controlarlos.

Entre estos bienes, por ejemplo, hay un valiosísimo local en Unicentro de Bogotá, un edificio de apartamentos en Floridablanca y varias fincas en Caquetá.

Y así más de 2 mil propiedades que siguen en un limbo por negligencia o por corrupción.