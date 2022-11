No anticipen esos temas al niño: pelea de Uribe contra proyecto de educación sexual

No para la polémica por el proyecto de ley de Educación Integral en Sexualidad que está siendo tramitado en el Congreso de la República. El pasado miércoles la Plenaria de la Cámara de Representantes tuvo que posponer el debate en medio de una tensa discusión.

En esa sesión, buena parte de los representantes abandonaron el recinto y rompieron el quórum, obligando a levantar la sesión sin que se lograra votar. Como el debate se va a reanudar la próxima semana, los críticos de la iniciativa empiezan a ambientarlo con las razones por las que, a su juicio, debería hundirse el proyecto.

Una de las voces más críticas es la del expresidente Álvaro Uribe, quien pidió no apoyar la iniciativa, al considerar que podría afectar el rol de los padres en la educación de sus hijos.

“Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático llamo a los congresistas a que no aprueben ese proyecto. No vengan con la ideología de género a decir que el niño no nace varoncito o mujercita, sino que la cultura lo determina a hacer una cosa o la otra. No le anticipen al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez”, dijo el exmandatario.

En respuesta, la representante Susana Gómez, ponente del proyecto, salió en defensa y negó que el propósito sea usurpar a los padres en la formación de sus hijos, acusando a Uribe de desinformar.

“No busca de ninguna manera sustituir la formación en sexualidad que puedan dar las familias a sus hijos, sino, por medio del sistema educativo, complementar y dar más herramientas para poder identificar y prevenir violencias basadas en género, valencias sexuales, embarazos adolescentes e infantiles y enfermedades de educación sexual. Le invito a que no desinforme”, precisó Gómez.

La congresista lo invitó además a un café para que conozca el texto propuesto.