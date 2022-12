Procuraduría pide confirmar imputación al coronel Amor por crímenes en Dabeiba

La Procuraduría delegada ante la JEP solicitó rechazar en segunda instancia la petición de nulidad que el coronel (r) Jorge Amor Páez, elevó contra la imputación que el tribunal realizó en su contra como uno de los máximos responsables por falsos positivos en Dabeiba (Antioquia) a manos del Batallón 79 y 26 del Ejército.

Según el coronel y excomandante de la Brigada 11 (superior de los batallones previamente mencionados) se determinó su responsabilidad sin terminar de escucharlo en versión voluntaria, sin llamarlo nuevamente para defenderse y sin una debida contrastación y notificación de las acusaciones en su contra.

Pues el ministerio público, en cabeza del procurador Alonso Pío Fernández, señaló que la solicitud de Amor carece de argumentos por cuenta de que el número de citaciones a declarar la fija la Sala y no el compareciente, y más cuando en el caso del coronel en retiro, su actitud fue evasiva y de desconocimiento de responsabilidad.

“...se desprende, no solamente el ejercicio dialógico y detallado que con juicio llevó a cabo la magistratura en el caso subjúdice sino la actitud negacionista del compareciente, desaprovechando así la oportunidad de aportar a la verdad y de contrastar con argumentos lo versionado por otros comparecientes que lo mencionaron en sus relatos” sentenció.

Asimismo, el delegado del ministerio público argumentó que el coronel Amor siempre tuvo acceso al expediente mediante el enlace que le fue suministrado, y si no hubo más traslados de información fue porque no fue convocado nuevamente. Es más, la Procuraduría le recordó que además de todo lo anterior, el oficial (r) se encontraba en un proceso dialógico, por lo cual no cabe a lugar alegar situaciones propias de un sistema adversarial.

“...la Sala de Reconocimiento al correr traslado de las versiones voluntarias al recurrente y permitirle el acceso al expediente suministrándole la autorización para el ingreso al enlace de conexión se le está brindando plenas garantías para el ejercicio de sus derechos en el trámite ante la Sala de Reconocimiento” definió el ministerio público.

Finalmente, el delegado del ministerio público cuestionó a la Sala por señalar que la petición de Amor era improcedente por presentarla posterior a la imputación, concluyendo que de acuerdo con la ley, una nulidad puede solicitarse en cualquier momento del proceso.