Ramiro Suárez denuncia extravío de escrito donde vincula al embajador Corzo con AUC

La W conoció que el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo interpuso una impugnación contra un fallo de tutela que negó la revisión de su caso, luego de que la Sección de segunda instancia lo dejara definitivamente por fuera de la JEP sin evaluar el nuevo plan de aporte a la verdad que presentó.

De acuerdo con lo denunciado por el exmandatario de la capital de Norte de Santander, el escrito que radicó a finales de marzo de este año (28 de marzo), y donde hablaba del actual embajador en Paraguay, Juan Manuel Corzo, sobre supuestos vínculos con paramilitares, misteriosamente nunca llegó a mano de los magistrados y no pudieron conocer lo que quería aportar a la jurisdicción.

“La sala de apelación nunca tuvo el nuevo compromiso y no lo analizó, no puede decir ahora que antes de la decisión que resolvió el recurso de apelación interpuesto, lo estudió, ya que reitero, este extrañamente, no está en el expediente a pesar de que fue debidamente entregado”, señala el documento conocido por La W.

Asimismo, la defensa del exalcalde Ramiro Suárez Corzo criticó fuertemente a los magistrados que decidieron la tutela en primera instancia, señalando que tampoco se hizo claridad sobre la presencia o no del documento misteriosamente extraviado y no se “hizo esfuerzo” en averiguar qué había pasado con él.

“¿Cómo puede entonces decirse que existe acierto en la decisión de tutela de primera instancia si ni siquiera se dio cuenta que la principal prueba de la acción constitucional no estaba en el expediente que debía verificar?”, sentenció el exmandatario por medio de su abogado.

Asimismo, se pidió en la impugnación que se revoque la sentencia de primera instancia y se garanticen los derechos fundamentales de Ramiro Suárez, argumentando que si se hubiese considerado extemporánea la ampliación del plan de aporte a la verdad, la Sección de segunda instancia por lo menos hubiese hecho mención a ello, pero nunca estuvo en sus manos ni pudo analizarlo misteriosamente.

“...el que no exista en el expediente el memorial del 28 de marzo antes de la decisión de segunda instancia, vulneró no solo el derecho de postulación, igualdad y acceso a la administración de justicia de Ramiro Suárez Corzo sino también los derechos de las víctimas y el derecho de todos los colombianos a conocer la verdad del conflicto en Norte de Santander”, indica el escrito de 17 páginas.

También, se pidió recibir el “mismo rasero” que la JEP ha tenido con otros solicitantes como Julio Manzur, Enilce López ‘La Gata’, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar ‘Jorge 40′, quienes fueron llamados aún a pesar de ser rechazados en segunda instancia, a una audiencia final donde aporten toda la verdad y evaluar si ingresan a la JEP.

“...a pesar de que ellos habían presentado compromisos y versiones, en sus recursos de apelación a la decisión de expulsión presentaron nuevos argumentos, con los cuales la sala decidió que se escuchara por última vez a los postulados. Para ellos no se aplicó el principio de preclusividad de las etapas procesales, pero para Ramiro Suárez sí” señaló la defensa de Corzo.

Adicionalmente, se expresó la decisión y voluntad del exalcalde Suárez Corzo de asistir a audiencia de Aporte Temprano a la Verdad en la JEP, para desarrollar lo plasmado en el documento donde no solamente habla del embajador en Paraguay sino del exgobernador de Norte de Santander Luis Miguel Morelli y presuntos vínculos con paramilitares.

Por su parte, la JEP mediante la Sección de Apelación, indicó que los argumentos esgrimidos por Suárez Corzo fueron analizados en su momento, y encontraron que no permitían un genuino aporte a la verdad, expresando que mantiene su postura de inocencia, difiriendo completamente de lo denunciado por Suárez Corzo.