Edecán de vicepresidenta: la primera mujer afrocolombiana en lucir su cabello afro

Este sábado en medio de una ceremonia de ascensos se vio por primera vez a una mujer policía afrocolombiana con su cabello afro suelto. Esa mujer es la mayor Martha Liliana Chaverra, integrante del grupo de protocolo de la vicepresidenta, Francia Márquez.

Según lo relatan desde la Vicepresidencia, Chaverra al igual que varias mujeres deben usar tratamientos agresivos para alisar sus cabellos para poder lucir el sombrero policial denominado Kepis, gorras y otras prendas similares.

Ella misma relata que “es un sentir que tuve desde hace aproximadamente 14 años, al ingresar a la Escuela de Cadetes General Santander, cuando a escondidas luego de que nos pasaran a lo que popularmente llaman recogida, tenia que elegir entre pasar al descanso tras un día agobiante de formación y entrenamiento o tener que asumir el riesgo de ser sorprendida por mis superiores al encerrarme en el baño aplicarme alizer en mi cabello, porque ya no había gel o cremas para contener o alisar mi cabello afro natural, debido a que de acuerdo al doctrina institucionales el no hacerlo me generaba “mala presentación personal” y lo que era peor me dificultaba el uso del cubre cabeza exigidos por el reglamento, llámese gorra, kepis o chacon ya que estética y estructuralmente no están diseñados para ser usado con nuestro tipo de cabello, toda vez que este requiere de un tratamiento diferente”.

Además agrega que “era una total tortura. No sólo por el estrés que generaba el estar sin autorización realizando esta actividad, sino el dolor y quemaduras a las que tenia que someter mi cuero cabelludo al tener que usar estos productos tan dañinos y tortuosos, que por si no lo saben, contienen ácidos, soda caustica, formol, etc, que afectan significativamente la salud.”

Al vivir esta situación, la Mayor Martha expresó su preocupación y ayudó a justificar una propuesta para que la Policía Nacional comprendiera que no es un tema de imagen institucional, sino un asunto de salud e identidad étnica. De ahí la necesidad que las mujeres afro pudieran lucir su cabello natural junto con los uniformes en horas de servicio.

Esta propuesta, fue apoyada por la vicepresidenta Francia Márquez quien también acudió a todas las instancias para que esta petición se convirtiera en realidad.