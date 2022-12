Tommy Torres y su historia en la música: desde Andrés Cepeda hasta Mariah Carey

Para los micrófonos de Contrarreloj estuvo el cantautor puertorriqueño, Tommy Torres, y habló sobre diferentes aspectos de su música en donde contó dos anécdotas, muy curiosas, que tuvo con artistas como Andrés Cepeda y la reconocida Mariah Carey, con la famosa canción ‘All I Want for Christmas Is You’. Además, habló de su último lanzamiento ‘Mi Secreto’.

Torres menciona que más allá de ser cantante, se desarrolla como compositor y eso le ha valido trabajar en producciones de diferentes artistas, en donde busca en ellos mismo, la inspiración para ser colaborador en esos trabajos.

“El artista ya me ha llamado y me dice que quiere que yo le produzca o le haga un disco, entonces yo me inspiro en su voz, en su música, en lo que hacen ellos y así hacemos el trabajo”, explica el puertorriqueño.

Por esta línea, recordó una de sus historias ejerciendo esa labor como compositor, en donde el protagonista fue el reconocido cantante bogotano, Andrés Cepeda.

“Andrés Cepeda me llama y me dice: por favor dame una canción, no quiero cerrar el disco sin una canción tuya”, de esta forma, Torres aprovechó que “tenía una canción para un disco mío y la disquera no estaba muy convencida, de tal forma que cuando recibí la llamada de Andrés, le hablé de esa canción y le dije que en su voz sonaría mucho mejor”.

Finalmente, cuenta Torres, Cepeda haría del tema un sencillo y este se volvería un éxito, siendo esta la famosa canción ‘Desesperados’ que forma parte de la discografía del artista ‘rolo’ en la actualidad.

Sin embargo su recorrido en la música no solo le valió para cruzar caminos con artistas latinos, sino también norteamericanos con trabajos discrográficos de talla mundial, como su anécdota con Mariah Carey.

Torres cuenta que “el primer trabajo que tuve después de la universidad fue en los estudios Sony en Nueva York, me tocaba recoger los cables, servir el café a los artistas y hacer de todo un poco”, siendo allí en donde se encontraría la reconocida cantante posteriormente.

“El lugar se puso muy de moda porque era un estudio nuevo de Sony en donde por ejemplo grababa Michael Jackson y la historia que más recuerdo allí es con ella”, cuenta.

Y es que no fue cualquier anécdota, pues Torres resultó haciendo parte del proceso creativo en el que Mariah Carey daría luz a su famosa canción ‘All I Want for Christmas Is You’.

“Mariah Carey en el verano de 1994 pedía que decoráramos el estudio con temática de navidad y a mí me tocaba hacer eso: poner árboles, regalos y así, antes de que ella llegara. Cuando ella se iba e tocaba quitarlo”, dijo.

Aunque Torres pensaba que eso lo hacía ella por ser ‘diva’ cuando salió la canción entendió del por qué de esta decoración constante.

“Cuando eso me parecía un excentricismo de diva, pero luego se me hizo una decisión muy importante de cara a la canción que ella estaba haciendo”, expresó.

Finalmente habló sobre su última canción ‘Mi Secreto’ en donde invitó a los oyentes a escucharlas mencionando que “es la primera canción mía con la que tu puedes levantarte a bailar”, sentenció.

Escuche la entrevista completa acá: