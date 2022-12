Fiscal imputado por caso Odebrecht denuncia a Otto Bula por falso testimonio

El fiscal Daniel Hernández está imputado por la propia Fiscalía dentro del caso Odebrecht. Lo acusan de presuntamente no completar el trámite de unas órdenes de captura contra tres ejecutivos brasileños y supuestamente amenazar al testigo Otto Bula para impedir que declarara.

En las últimas horas el fiscal Hernández presentó una denuncia contra Otto Bula, a quien sindica de falso testimonio.

La denuncia se basa en aparentes contradicciones entre afirmaciones hechas por Bula sobre las circunstancias en las que presuntamente fue amenazado por el fiscal Hernández.

En octubre de este año Bula fue entrevistado por el fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Andrés Salcedo, y dos agentes de la Dijín, sobre la amenaza que supuestamente le habría hecho el fiscal Hernández.

El mes siguiente, noviembre, Bula fue citada a esa misma fiscalía para que rindiera declaración bajo la gravedad del juramento sobre los mismos hechos.

Según el fiscal Hernández, la comparación de las dos diligencias muestra 16 inconsistencias o contradicciones. Entre otras, de acuerdo con la interpretación del fiscal imputado, Bula dice que acudió al bunker porque fue citado para una diligencia por el fiscal Mario Hernán Barahona.

Tanto el investigador del caso, como los documentos de la diligencia, señalan que Bula estaba citado a una audiencia virtual y que pidió acudir presencialmente por decisión suya argumentando que “estaba en Bogotá”, como si de Bogotá no se pudiera también hacer la diligencia de manera virtual.

Es decir Bula parece haber creado voluntariamente la circunstancia para verse con los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, cuyas oficinas son vecinas de las del fiscal citante.

En la entrevista de Octubre, Bula declaró “saliendo de dicha diligencia me aborda el señor Daniel y me dice, que si puedo pasar a su oficina, yo le digo que claro”

Sin embargo en la declaración jurada dice que “Yo llegué a la declaración el día 22 de junio cuando llegué al mismo bloque donde me estaban esperando, que es el bloque del doctor DANIEL, le dije al doctor Mario, que este era el mismo bloque, que si todavía funcionaban allí el doctor DANIEL y el doctor ÁLVARO BETANCUR”

Es decir Bula tuvo la iniciativa de preguntar por los fiscales, de acuerdo con esta declaración jurada.

En su entrevista inicial, Bula había dicho que terminando la diligencia el fiscal Hernández lo había abordado y llevado a su oficina, pero en la declaración bajo juramento sostiene: “cuando se terminó dicha diligencia para la que estaba convocado oficialmente, el doctor Mario me dijo que el doctor DANIEL quería saludarme y yo le expresé que yo también quería saludarlo (…) Cuando se termina la diligencia el doctor MARIO me lleva hasta las oficinas del doctor DANIEL, él estaba como ocupado y me siento diagonal a la oficina del doctor MARIO a esperar y salió el doctor DANIEL y me llamó a su oficina”

El fiscal que citó a Bula, Mario Barahona, declaró que lo llevó al despacho de Hernández porque “culminada la diligencia Bula manifiesta el deseo de poder despedirse del fiscal Hernández, procediendo a descender por el ascensor y yo me dirijo a mi despacho mientras el señor Bula Bula ingresa a la oficina del Dr Hernández para despedirse”

Es decir el encuentro, de acuerdo con el testimonio del fiscal Barahona y la denuncia del fiscal Hernández, parece más promovido por Bula que por el fiscal imputado.

Bula también ha sostenido que estuvo a solas con el fiscal Hernández. La denuncia asegura que todo el tiempo estuvo acompañado por los fiscales Álvaro Betancur y/o Mario Barahona y que además de los testimonios de ellos dan fe de esa situación dos asistentes de fiscal que estaban en esa oficina el día de los hechos.

Bula aseguró en su entrevista inicial que Hernández, en el momento en que supuestamente estuvieron solos, le dijo “que “NH” (sic) est preocupado y molesto porque Bernardo Elías, Sebastián Correa y yo estábamos teniendo acercamientos para hablar de él, le pregunto quién es NH, me responde el doctor NÉSTOR, lo mismo que Sarmiento Angulo, yo le respondí que yo no podía decirle nada de Bernardo Elías, ni de Juan Sebastián Correa, pero que yo no tenía conocimiento de lo que me estaba hablando”.

Ese diálogo, cuya existencia niega el fiscal imputado, es lo que según la Fiscalía constituye amenaza. Sin embargo, en ninguna de las dos declaraciones Bula afirma que el fiscal Hernández le haya anunciado que el testigo sufriría daño de algún tipo si declaraba.

Aún más para el momento del encuentro no había entre Bula y el fiscal Hernández ninguna relación procesal que pudiera afectar al testigo.

Bula sostiene también que quería ver al fiscal Hernández para preguntar por un trámite sobre una propiedad del testigo, enredada en el caso de Odebrecht. Sin embargo, Hernández presenta unas comunicaciones de whatsapp que, según su apreciación, demuestran que el trámite se inició días después de la diligencia.

Otto Bula fue condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho pero está en libertad por un preacuerdo concedido por la Fiscalía por su colaboración con la justicia para procesar a otros implicados en la trama de corrupción de Odebrecht.

Mañana el magistrado Luis Enrique Bustos, del Tribunal Superior de Bogotá, decidirá si dicta medida de aseguramiento contra el fiscal Daniel Hernández.

Si es así, uno de los primeros en celebrar sería el autodenominado abogánster Diego Cadena cuyo caso que está próximo al inicio de juicio se quedaría sin acusador con lo cual se multiplicaría la posibilidad de quedara libre por prescripción de la acción penal.