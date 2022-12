Salario mínimo 2023 en Colombia será de $1′160.000: aumenta un 16%

Colombia

Este jueves 15 de diciembre, se conoció que el aumento del salario mínimo para 2023 será de 16%, es decir, quedará en 1.160.000 pesos.

De otro lado, el subsidio de transporte será de $140.607, es decir, un aumento de 20%.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, los empresarios y los sindicatos se reunieron con el presidente Gustavo Petro en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) para terminar de definir el alza del salario.

La negociación tuvo un piso de 13,77%, resultado de la suma del dato de la inflación a noviembre de 12,53% y de la productividad de 1,24%, mientras que el techo fue el 20% que propusieron las centrales obreras.

A pesar de que los empresarios no habían destapado sus cartas, sí se conocieron preliminarmente algunos acuerdos alcanzados en la mesa:

Desindexación del alza del mínimo de algunos precios y servicios.

Buscar un menor impacto en los costos de la energía.

Solicitud formal al Ministerio de Hacienda de bajar la tasa de usura, recalculando la fórmula aplicada hoy en día.

Cabe recordar que hoy era la fecha límite para tener una cifra concertada ya que, de lo contrario, el Gobierno habría tenido hasta el día 30 de diciembre para definir el alza por decreto.

Matrículas de U. públicas y otros servicios que no subirían con el salario mínimo

El Gobierno señaló que hay 204 servicios que aumentan su precio en la misma proporción que se sube el mínimo y buscan que al menos 80 de esos ya no suban con el mínimo.

En esta lista que estudia el Ministerio de Hacienda a la que tuvimos acceso ya no subirían con el mínimo las multas de tránsito, así como las sanciones a las empresas de transporte. En asuntos de salud las cuotas moderadoras y copagos a las EPS.

En el caso de vivienda, no subirían con el salario mínimo el subsidio familiar de Vivienda, así como el tope del valor de las Viviendas de Interés Social y el monto máximo de crédito de los deudores que hayan sido beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

Otros importantes son el valor de la indemnización cuando un empleado termina su contrato sin justa causa y la remuneración de la relación de aprendizaje.

En el caso de educación, no subirán los cobros a los estudiantes de las Escuelas Normales Superiores.

También analizan que no suba con el mínimo la convalidación de certificados obtenidos en otros países y la visa de residente a inversionistas.

¿Cuáles fueron las propuestas?

Durante la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo para el año entrante, las centrales obreras insistieron en mantener su propuesta de reajustar el salario a un 20%, además de un subsidio de transporte que sería de $140.000.

El pasado 14 de diciembre, durante la séptima y penúltima reunión, los gremios económicos se pronunciaron por primera vez sobre esta propuesta de incremento de un 20%.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes (Fenalco), afirmó en ese momento que esa cifra “es alta y no es buena para la economía, no es buena para el empleo, no es buena para las empresas e inclusive no es buena para los trabajadores”.

Según argumentó Cabal, ese incremento limitaría el “acceso a los desempleados y a los informales a tener la oportunidad de tener un empleo formal”.

Pese a esto, los sindicatos del país, que en esta oportunidad tuvieron como vocero a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria del Trabajo (CUT), criticaron que seguían sin conocer una cifra de parte de los empresarios sobre la que siga la concertación:

“Queremos precisar que el Comando Nacional Unitario es la única parte que ha presentado una propuesta de incremento salarial del 20% y, por supuesto, la hemos sustentado con suficiencia porque consideramos hay que hacer justicia social en este país”.

Cabe recordar que, para el año 2022, el entonces presidente Iván Duque anunció que el total de la cifra fue de 1′117.172 pesos.

“Esta es una decisión de solidaridad, de conciencia social y de reconocer que en estos momentos difíciles de la pandemia los trabajadores han sido ese motor dentro de las empresas”, afirmó Duque en su momento.