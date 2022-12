Conmovedora carta para Messi de su primera profesora: “Me encantaría abrazarte”

Lionel Messi. (Photo by Maryam Majd ATPImages/Getty Images) / ATPImages

De cara a la final del Mundial de Qatar, que enfrentará a las selecciones de Argentina y Francia, se conoció un conmovedor mensaje para el astro argentino Leo Messi. Se trata de una carta de quien fue la primera profesora del futbolista.

La protagonista de esta historia es Mónica Dómina, quien fue la maestra en los primeros años de la primaria de Leo Messi.

Justamente esta mujer no olvidó el paso de Leo Messi por las aulas en la escuela de Las Heras en Rosario, Argentina. Allí dicto clases a un grupo en el que, sin saberlo, estaría uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Por eso, decidió escribirle una conmovedora carta que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies. Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias. Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte.”, dice la carta de la maestra de Messi.

En los medios locales esta maestra también se refirió sobre el paso de Messi en la escuela. “La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, aseguró.