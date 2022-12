Congresistas piden declarar al Partido Alianza Verde como independiente

En entrevista con W Fin de Semana, el senador Jota P Hernández explicó las razones por las que pide que su partido Alianza Verde se declare como independiente. “Es un partido que nunca ha estado de acuerdo con una puerta giratoria, con esa doble militancia, con las listas cerradas. Esta reforma política que está presentando el Gobierno no es para bien, es una reforma que ha sido muy criticada porque está llena de artículos que atentan contra la democracia”.

Por su parte, Duvalier Sánchez, representante a la Cámara, aseguró que “eso demuestra que el Partido Verde no es un partido de unanimismos ni que se congracia con el poder o que se le arrodilla. Es un partido con liderazgos distintos”:

En cuanto a la decepción de algunos integrantes del partido, Hernández explicó que “cuando yo hice la propuesta de que el partido se declare independiente es porque se han acercado a contarme varios representantes y senadores que están cansados y decepcionados y que el partido debería declararse en independencia”.

Sánchez también resaltó durante la entrevista que “aquí hay que tener en cuenta la gran mayoría están de acuerdo en ser gobierno, pero ser gobierno no implica que se queden callados o que seamos notarios de todo lo que radica el Gobierno”.

Para finalizar, el senador Hernández fue claro al decir que “a mí me encanta el Partido Verde porque es muy democrático, no pasan por encima de las posiciones y opiniones de los congresistas, yo he tenido una posición independiente y no se han metido en eso”.

Escuche la entrevista completa a continuación: