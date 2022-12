Habla Daniel Hernández, imputado por presuntas amenazas a Otto Bula y prevaricato

En enero, cuando empezaba este año que ya está por terminar, Catalina Suárez en su segmento “Al Oído”, aquí en la W, reveló que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, revisaba la actuación de las autoridades colombianas en el caso Odebrecht y aseguró que esa agencia federal estadounidense tenía la mira puesta sobre el fiscal Daniel Hernández.

Hace unos días, la propia Fiscalía imputó al fiscal Daniel Hernández por presuntamente incurrir en los delitos de prevaricato y amenazas a testigo.

Lo quieren acusar de incumplir con el deber de registrar las órdenes de captura contra tres ejecutivos brasileños de Odebrecht y por supuestamente amenazar al testigo Otto Bula, condenado por estos hechos de corrupción.

El viernes, el fiscal Daniel Hernández ganó su primera batalla. El Magistrado Luis Enrique Bustos del Tribunal Superior de Bogotá encontró infundada la petición de la Fiscalía para ponerlo en detención domiciliaria. En pocas palabras lo que la Fiscalía dice que es una amenaza, no parece serlo para el magistrado que actuó como juez de garantías.

Esa es una buena noticia para él pero sus problemas realmente no han terminado. La imputación continúa y además un documento que aparece en el proceso muestra que – tal como lo había dicho Catalina al oído– el FBI ha estado impulsando esta causa.

Ustedes pueden ver en la página de la W una orden a la Policía Judicial emitida por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Víctor Cifuentes. Ese documento, fechado el 30 de septiembre, deja claro de dónde viene la versión sobre la supuesta amenaza al testigo Otto Bula:

“El suscrito fiscal delegado tuvo conocimiento a través de información suministrada de manera verbal por el Supervisor Agente Especial Asesor Anticorrupción Transnacional del FBI Orlando Quant que, en días pasados, el señor Otto Nicolás Bula había sido intimidado y hostigado por parte del imputado”.

La orden del fiscal delegado ante la Corte asegura que el propósito de la presunta amenaza del fiscal Hernández a Bula era “que no se rindiera información a las autoridades americanas sobre asuntos relacionados con investigaciones que aquí se adelantan”.

Hoy Catalina Suárez, quien reveló esta noticia, nos acompañará amablemente para hablar con el fiscal Daniel Hernández. Él también ha aceptado de buen grado conversar con ella y conmigo de todos los temas.

Según la declaración de Otto Bula él se sintió intimidado porque usted le dijo que Néstor Humberto Martínez estaba preocupado y molesto porque Bula, el Ñoño Elías y Sebastián Correa habían tenido acercamientos para hablar de Néstor Humberto y de Luis Carlos Sarmiento. Usted denunció a Bula por falso testimonio asegurando que eso jamás pasó ¿pero si realmente Bula se hubiera inventado todo por qué no puso en sus labios una amenaza más clara que lo tendría a usted detenido hoy?

Doctor Hernández ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Néstor Humberto Martínez? ¿Después del retiro del doctor Martínez de la Fiscalía usted ha vuelto hablar con él sobre el caso Odebrecht?

Señor fiscal Hernández, desde 2019 el fiscal general ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, advirtió que las órdenes de captura contra tres ejecutivos brasileños de Odebrecht (Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki, no habían sido registradas, lo cual impidió que Interpol emitiera la circular azul ¿Por qué usted no las registró?

El fiscal ad hoc Leonardo Espinosa compulsó copias contra usted doctor Hernández, y contra el fiscal Álvaro Betancur, recientemente declarado insubsistente, para que fueran investigados por no haber imputado al señor Otto Bula por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. ¿Por qué no lo hicieron?

Usted era fiscal de apoyo en el caso Odebrecht, la fiscal titular Amparo Cerón, hoy retirada, lo denunció porque presuntamente usted desapareció evidencia del proceso, según esa versión usando la clave de ella usted entró al Spoa (que es la central de información del sistema penal acusatorio) para favorecer intereses de personas investigadas ¿Usted que responde a esas acusaciones?

El periodista Gonzalo Guillén asegura que usted y el fiscal Álvaro Betancur presionaron al corrupto empresario Carlos Mattos para que declarara que el periodista Guillén estaba a sueldo de él. La afirmación de Guillén no sale de la nada. Iván Cancino, entonces abogado de Carlos Mattos, se lo dijo al propio Gonzalo Guillén quien lo grabó hablando de presiones de los dos fiscales y de un supuesto acuerdo con Mattos y el abogado Alejandro Sánchez, otro de los apoderados del empresario, para implicar falsamente a Guillén. Oigamos la grabación:

¿Es cierto lo que dice en esta grabación el abogado Iván Cancino?

Recientemente usted, fiscal Hernández, cumplía una diligencia con Emilio Tapia en la cárcel El Bosque de Barranquilla, cuando de pronto a la reunión se apareció Carlos Mattos ¿Qué fue lo que le dijo?

Sobre esto también hay una grabación, por favor oigámosla:

Anoche hablé con el periodista Gonzalo Guillén, quien me asegura que fue Mattos quien lo buscó con la idea de conciliar a cambio de un dinero. Tema que jamás se concretó. Un abogado que medió en el contacto me confirmó que la iniciativa fue de Mattos y no de Guillén. Guillén le ha enviado varios derechos de petición a Mattos para que informe la identidad de los pretendidos enviados de Guillén a pedirle plata.

Mañana es martes y habitualmente los martes no hay reporte, pero mañana es también 20 de diciembre. Así es que vendremos con las grabaciones de Emilio Tapia.