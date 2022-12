Corte hace llamado por cambio de diagnóstico médico a menor que murió por neumonía

La Corte Constitucional ordenó revocar el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la reparación directa presentada por los padres de un niño de dos años que murió en 2010 en una clínica de Cali.

El 6 de julio de 2010, el paciente fue atendido en un hospital de Palmira (Valle) con diagnóstico de bronconeumonía. A la mañana siguiente, los médicos decidieron darle salida porque ya no presentaba fiebre y había pasado buena noche, cambiando así el diagnóstico a faringoamigdalitis aguda. Sin embargo, al otro día ingresó nuevamente con fiebre alta y dificultad respiratoria.

Debido a las complicaciones en su estado de salud, el 9 de julio se solicitó a Caprecom autorizar la transferencia del niño a un hospital de mayor complejidad en Cali; pero nunca se obtuvo respuesta. Solo hasta el 10 de julio se concretó su traslado, pero, pese a los esfuerzos de los médicos, el menor falleció ese mismo día.

La demanda en primera instancia fue fallada a favor de los padres del niño; pero, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle revocó la decisión argumentando que el cambio de diagnóstico no fue errado.

La Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, concluyó que el cambio de diagnóstico y de las órdenes médicas trajo como consecuencia que se interrumpiera parte del tratamiento que venía recibiendo el paciente y que la evolución de la enfermedad no fuese monitoreada, pues no se siguió la orden de hospitalización. Además, no valoró sus antecedentes de neumonía.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unicef, la neumonía es la causa de muerte número uno en los niños más pequeños: «la neumonía mató más niños menores de 5 años que ninguna otra enfermedad en todas las regiones del mundo (...) La mortalidad debido a la neumonía infantil está fuertemente vinculada a malnutrición, pobreza y un inadecuado acceso al sistema de salud”, puntualizó la sentencia.

La Sala también afirmó que el Tribunal no valoró las pruebas que demuestran que Caprecom disponía de hasta seis horas para responder la solicitud de autorización de traslado a un hospital de mayor complejidad; pero, luego de 15 horas, no se había recibido respuesta. Por el contrario, trasladó la responsabilidad a las IPS, en lugar de atribuírsela a Caprecom.