Respuestas de Susana Correa ante señalamientos de corrupción en Prosperidad Social

A través de su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda resaltó un informe de la ContralorÍa en el que se asegura que dineros para ayudas de los colombianos habrían quedado en manos de corruptos, asegurando que es el resultado de la gestión del gobierno del expresidente Iván Duque.

Ante estos señalamientos, la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa respondió también por este medio asegurando que el senador debería entender cómo es realmente la base de la operación de los programas sociales del Estado.

En un primer trino, Correa explica cómo funcionaban los programas del Departamento,

“Programas como Jóvenes y Familias en Acción, solo entregan subsidios cuando los beneficiarios han cumplido sus condicionalidades. Si esto se cumple y, la Registraduría no ha reportado la muerte, la jurisprudencia indica que se debe igual entregar el recurso a la familia”, dice.

También, explicó el funcionamiento de Ingreso Solidario, uno de los programas más emblemáticos del gobierno anterior, “si la madre o padre cabeza del hogar muere, el subsidio se le paga a otro miembro de la misma familia. Decir que se le paga a un muerto es desconocer que los programas atienden a la familia como un núcleo. Las bases de datos del Sisben son administradas por el Departamento Nacional de Planeación no por Prosperidad Social. Si busca en ellas a un beneficiario de

Familias en Accion que se inscribió en los 2000 no le aparecerá en el Sisben IV, pero ello no lo excluye del programa si aún sus hijos estudian”.

Así mismo, Correa indicó que todos los señalamientos que hace el senador Cepeda se deben al desconocimiento que éste tiene sobre el funcionamiento de la entidad. “Estos, como muchas otras excepciones a la equivocada idea de corrupción que usted alega desde su ignorancia sobre el funcionamiento de los programas sociales le son explicadas por el equipo técnico de Prosperidad Social a la Contraloría General. Calificar de corruptos, desde un pedestal de ignorancia sobre el funcionamiento de los subsidios, es muestra de su desprecio por la realidad de los colombianos que reciben subsidios. Ojalá los recursos del Estado se gastaran más en subsidios y menos en salarios como el suyo”.

Finalmente, la exfuncionaria aseguró que los informes que expide la Contraloría son necesarios para el trabajo del Gobierno, “son fundamentales para el mejoramiento continúo de los programas sociales, no para que la ignorancia rampante suya muestre sus luces. Prosperidad Social cuenta con un gran equipo técnico que trabaja siempre con la Contraloría”, cerró.