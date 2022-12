Fiscalía de EE.UU. y defensa de Alex Saab esperan fallo del tribunal

Este martes 20 de diciembre en un tribunal federal en Miami, la defensa de Alex Saab y la Fiscalía de EE.UU. presentaron sus alegatos finales frente al juez Scola, quien determinará si Saab tiene o no inmunidad diplomática. Esto frente a cargos que Saab enfrenta en los Estados Unidos.

Al inicio de esta tercera audiencia, el juez Scola enfatizó que no “reconocen” el gobierno de Nicolás Maduro como el legítimo de Venezuela. Esto después de presionar a la defensa Saab, compuesta por siete abogados, al preguntarles una vez más sobre por qué se le debe otorgar la inmunidad diplomática a Saab.

Para sus alegatos finales, la defensa Saab presentó una lista final de cinco pruebas no refutadas, las cuales se discutieron durante dos sesiones probatorias en el mismo tribunal. Según los abogados de Saab, al empresario se le debe otorgar el titulo de diplomático y por ende la inmunidad porque:

Evidencia 1: un documento en el cual se le otorga el titulo de “enviado especial” a Alex Saab, actuando así como una credencial diplomática.

Evidencia 2: un documento en el cual se recomienda iniciar negociaciones entre Venezuela e Irán y que Saab, en calidad de "enviado especial", podrá negociar medicamentos, comida y combustible con las autoridades competentes iraníes.

Evidencia 3: Una carta dirigida al gobierno de Irán por parte de Venezuela en la cual se le hace mención a Alex Saab como "enviado especial.

Evidencia 4: Una carta dirigida al gobierno de Venezuela por parte de Irán en la cual el gobierno iraní reconoce a Alex Saab como "enviado especial".

Evidencia 5: Pruebas de que Alex Saab tenía en su posesión tres documentos diplomáticos cuando fue capturado en Cabo Verde. Estos tres documentos incluían tres cartas. La primera del Nicolás Maduro al líder supremo de Irán, la segunda al ministro de agricultura Iraní y la ultima al principal consejero del vicepresidente iraní.

Antes de que la Fiscalía presentara sus alegatos finales, el juez Scola hizo referencia a una carta que recibió su corte proveniente del Tribunal Supremo de Justicia en Miami de Venezuela y dijo que esta carta no iba a afectar su decisión e insto a la fiscalía a no mencionarla durante sus alegatos finales.

Por su parte, la Fiscalía de EE. UU. Sostuvo principalmente que el gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno legitimo y que los Estados Unidos no lo reconoce. Por ende, la designación diplomática de Alex Saab “no es legítima” y bajo la Convención de Viena, la misión especial en la cual estaba Alex Saab era una misión temporal y no permanente, viéndose desamparada ante la Convención.

También resaltaron que los cambios a la Gaceta oficial de Venezuela son inconsistentes, pese a que no se puede identificar de quién y con qué motivo provienen. El fiscal Alex Kramer respondió al argumento de la defensa Saab que aseguró que debido a “force majeure” o un acontecimiento del que no se puede responsabilizar a ninguna de las partes, como un huracán o un tornado o como los conflictos armados, Alex Saab tuvo que para en Cabo Verde, en este caso, a cargar gasolina de camino a Irán.

En respuesta a esto, el fiscal aseguró que una parada a cargar gasolina no es ningún tipo de acontecimiento de fuerza mayor sino todo lo contrario, una parada que fue programada y planeada.

La defensa de Alex Saab también presentó los principales claves por las cuales el tribunal federal debería concederle la inmunidad a Saab y también entender que la detención y extradición de Saab son cuestionables:

Fue enviado en una misión oficial.

El gobierno de Irán reconoció el título de Saab como “enviado especial”.

Fue detenido y extraditado en tránsito. Estaba en plena misión oficial en nombre del gobierno Venezolano a Irán.

Se espera, sin embargo, que quien pierda recurrirá de nuevo ante este tribunal federal.