Tenemos incapacidad para ser solidarios: Ricardo Silva Romero, escritor colombiano

Este 20 de diciembre estuvo en los micrófonos de Contrarreloj, el escritor bogotano Ricardo Silva Romero hablando de todo el trasfondo tanto conceptual, como creativo, que tiene su más reciente libro llamado ‘Cómo vivir en vano’, en donde destacó que en Colombia se tiene una incapacidad para ser realmente solidario.

El escritor resaltó que este libro nació de la solicitud de sus lectores relacionada con sacar una secuela de su otro libro ‘Cómo perderlo todo’, ya que usualmente él suele dejar que quien lea sus historias imagine la vida de los personajes luego de finalizar la lectura.

“Usualmente me quedo tranquilo con que los personajes se queden en sus vidas y que los lectores imaginen qué habrá pasado con ellos”, pero que en este caso “es una novela que parte de la base de que supuestamente, el 2016 fue el peor año de la historia, y cuando llegó el 2020, y paso la pandemia, en ese momento mucha gente me comenzó a escribir que el 2016 no era el peor año y que debía hacerle una secuela al libro (‘Cómo perderlo todo’), entonces se hizo una encuesta por parte dos lectoras mías para que yo hiciera la continuación y eso me destrabó”, explicó acerca del nacimiento de su libro ‘Cómo vivir en vano’.

Además, contó que de la misma forma “les vi posibilidades a los personajes ya que tenían conflictos que se podían explotar, y la verdad disfruté mucho seguir con la vida de estos personajes” y que “poner a reaccionar a estos personajes de ficción a lo que pasó de verdad, fue lo que me pareció curioso e interesante” ya que estos mismos en el libro afrontan lo que la humanidad afrontó entre 2020 y 2021, como las cuarentenas y el encierro, por ejemplo.

Por otro lado, explicó que en el primer libro de esta trama (’Cómo perderlo todo’) se enfoca en los problemas de pareja en los que “el lío es que cada quien vive atrapado en su propia cabeza es muy difícil establecer una comunicación real con el otro”, pero que en la secuela (Cómo vivir en vano’) “aunque casi todos los personajes tienen una relación y están en en crisis por el encierro, ya la atención esta puesta en el ‘yo’, que además en época de redes sociales empuja mas a la egolatría y al narcisismo”, explicó.

Y que por lo cual, “ tenemos una incapacidad de ser solidarios, verdaderamente solidarios” , refiriéndose al impacto del ego y el narcisimo en el ‘yo’ de cada persona, a forma de crítica social.

Finalmente, cerró su intervención mencionando que le gustaría volver a escribir sobre fútbol y que ya tienen una novela que está en proceso de creación.

“Me encantaría volver a escribir sobre fútbol y Millonarios es un gran tema, pero la que estoy escribiendo poco a poco, ahora, es una novela en la Colombia en la que se trata de decir la verdad sobre lo que ha pasado en la guerra , lo perversa y lo intensa que ha sido.”, sentenció.

