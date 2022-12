Millones de usuarios de EPS Sanitas y Colsanitas siguen afectados por hackeo masivo

Desde el pasado 28 de noviembre, el Grupo Keralty sufrió un ataque cibernético que dejó la información de millones de usuarios de las EPS Sanitas y Colsanitas expuesta en internet.

Sigue La W conoció los testimonios de varios ciudadanos que directa e indirectamente se han visto afectados por este robo de información de los hackers. El grupo detrás de este ataque se llama ‘Ransom House’.

Conozca algunos testimonios de los usuarios afectados

Johana Rodríguez

“Mi mamá tenía programada una cirugía para el mes de agosto, pero con este problema de la perdida de datos no aparecen los laboratorios ni la historia clínica, esto no ha afacetado muchísimo

Mafe Gómez

“Hace siete meses me descubrieron una masa en la cabeza, desde hace mes y medio tengo el concepto de neurocirugía y no he podido acceder a la intervención, tengo una tutela a mi favor y creo que ahora va a proceder el tema del desacato porque no me operan por el tema del hackeo”

Valeria Romo

“Los afectados somos mi papá y yo, él presenta una inflamación en el ojo izquierdo y no hemos podido acceder a una cita, no dan respuestas y me parece muy grave que más de cinco millones de personas nos enteremos del problema por medio de un hilo de Twitter”

Juan Martínez

“Evidentemente han sucedido cosas importantes respecto a lo que se presentó con la plataforma de Sanitas, no ofrecen soluciones a los usuarios de esta EPS, cuando nos dirigimos a los puntos de atención las filas son interminables. Mi mamá tiene problemas psiquiátricos que necesitan atención

Vanessa

“Mi mamá se le realizo una mamografía en noviembre en la Clínica Colombia, y debido a los inconvenientes no han entregado los resultados, es muy complicada la situación porque ella está pendiente del resultado para proceder con una biopsia. Uno trata de entender el tema del hackeo, pero es inexplicable que no tengan un plan B”

Respuesta del Grupo Keralty

Sergio Martínez CEO del Grupo Keralty Global, se pronunció al respecto de la problemática que viven millones de colombianos producto del robo de datos que afectan desde la asignación de citas, hasta intervenciones quirúrgicas de baja y alta complejidad.

“Les aseguro que contamos con las medidas de protección que exigen y demandan sectores como el nuestro. ‘Ransom House’, se ha atribuido este ataque y han manifestado tener en su poder 0.7 teras de información en su poder y han compartido trece archivos que contiene estados financieros”, explicó