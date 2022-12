Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo serán candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Sonajero a la Alcaldía de Bogotá

La próxima semana ya aceptaría el presidente del Congreso Roy Barreras la renuncia del senador Gustavo Bolívar, cuál es el afán se preguntarán ustedes, pues hay posibilidades de que la reforma se caiga, con tanta denuncia que ha hecho el partido verde y eso cambiaría un poco los planes, una fuente pudo confirmar al oído que el senador Gustavo Bolívar sí sería candidato a la Alcaldía de Bogotá. “La verdad sería el candidato más fuerte de la izquierda, viene con imagen positiva por coherente y bueno la garantía es que no robaría, pero despierta más pullas en su partido que afuera”, dijo Catalina.

El otro nombre que se suma a este sonajero y con bastante fuerza es el del concejal de Bogotá, Carlos Carrillo del Polo Democrático, el más opositor de la alcaldesa Claudia López .

Al respecto Suárez mencionó “Carrillo viene de ser elegido el segundo mejor concejal de Bogotá, en debates se llevaría a muchos y tiene un talante que también incomoda más internamente que afuera. La izquierda llegaría dividida”.

Y mientras unos deciden entrar al sonajero, otros se reafirman en su cargo, la representante Katherine Miranda, que sonaba también para lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, tomó la decisión que ya no se va, se queda como representante porque siente que con tanto mico su responsabilidad es quedarse , defender el voto de los ciudadanos y le parece respetuoso ya que ella dice “me eligieron para ser representante no puedo usar esto de trampolín, los ciudadanos me necesitan desde el Congreso y eso haré, defender responsablemente el voto de quienes me eligieron”.

Miranda en distintos sondeos ha sido elegida como la mejor representante y es conocida por sus batallas anticorrupción, algunos les disgusta que se queden porque podía ser el caballo de batalla fuerte para la centro izquierda.

¿Qué decidirá María José Pizarro de lanzarse y Hollman Morris quienes también suenan fuerte?