ELN entrega prueba de supervivencia de militar secuestrado en Arauca

La guerrilla del ELN reveló una prueba de supervivencia tomada el 21 de diciembre al suboficial de la Armada, Camilo Andrés Córdoba Arenas, quien fue secuestrado por integrantes de ese grupo armado el pasado 14 de diciembre en zona rural del municipio de Tame (Arauca).

En el video de un minuto cuarenta segundos de duración, el militar aseguró que hasta el momento esa estructura armada le ha dado un trato digno.

“He gozado de buena salud, he tenido un trato digno y he dormido bien. Gracias a Dios no he tenido ningún percance de salud” afirmó.

El suboficial a su vez envió un saludo a sus familiares y manifestó que espera reunirse pronto con ellos.