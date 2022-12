¿Qué pasará con pico y placa solidario y la excpeción de carro compartido en Bogotá?

Este 23 de diciembre de 2022 se dieron a conocer los cambios relacionados con el pico y placa para 2023 en Bogotá. Por medio de redes sociales se oficializó la información pero muchos usuarios dejaron ver sus cuestionamientos con información en específica, dentro de esta los temas del pico y placa solidario y además, el permiso de carro compartido.

Por medio de su Twitter oficial, el Sector Movilidad mencionó que el pico y placa solidario seguriá vigente:

👁🚨En el 2023 el permiso de circulación de carro compartido, dejará de operar, teniendo en cuenta los más de 1.000 frentes de obras que se ejecutarán en la ciudad, así como el alto número de solicitudes de esta excepción.



⭕Seguirá vigente el Pico y Placa Solidario. pic.twitter.com/5u9ZtyUEWq — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 23, 2022

Motivo por el cual este tipo de pico y placa, que según la Alcaldía “provee un permiso especial que, durante su vigencia, permite que los vehículos inscritos no estén sujetos a la restricción de circulación por Pico y Placa”, seguirá vigente.

Sin embargo, para este permiso se debe pagar determinado monto.

¿Cómo quedaron las tarifas?

Para los pagos diarios el valor sería de 58.178 pesos,

Para el pago mensual, de 464.974 pesos

Para el pago por el año la tarifa sería de 2.325.095 pesos

Carro Compartido

Por otro lado, enfatizaron que lo que sí dejará de operar será la circulación de carro compartido.

El permiso de circulación de carro compartido, que empezó a regir en septiembre de 2020, dejará de operar el próximo año, teniendo en cuenta las más de 1.000 obras de infraestructura que se ejecutan hoy en la ciudad, así como el alto número de solicitudes de esta excepción (148.144 por semana, aproximadamente).

Dentro del análisis de la eficacia de esta medida, se identificaron múltiples casos de personas que solicitaron el permiso y no cumplieron con las exigencias de ocupación. Según el estudio, en lo que va corrido del año las autoridades han impuesto más de 981 comparendos por incumplimiento de las medidas asociadas a movilidad compartida.

Aunque la medida ha fomentado el uso eficiente del vehículo particular, este permiso ha implicado una demanda adicional al volumen de tránsito total del Distrito. Se estima que 58.000 vehículos adicionales circulan hoy a lo largo del día amparados en esta excepción. El 43% hace uso del permiso durante el periodo de máxima demanda del día, entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m.