Arcangel sobre su nuevo disco: se lo dediqué a mi hermano que falleció el año pasado

El reconocido cantante de reguetón Arcangel, habló en W Fin de Semana con María Camila Díaz sobre su nuevo álbum ‘Sr. Santos’, un proyecto discográfico que, según explicó el artista es “callejero”.

Arcangel reveló que este sencillo que cuenta con 18 canciones entre las que destacan JS4E, Dígitos, No te vayas, Entonces, entre otras, fue un homenaje a su hermano, quien falleció el 2021 en medio de un accidente automovilístico.

“Este disco se lo dediqué a mi hermanito, quien falleció el año pasado. Esto iba a salir en noviembre del año pasado, pero en ese mes murió mi hermano y fue un golpe bien duro”, señaló.

El artista mencionó que esta tragedia enlutó a toda su familia y por mucho tiempo estuvo mal, sin embargo, sintió la fuerza para seguir luchando y salir adelante. Además, expresó su amor por su hermano Justin Santos, a quien quería como un hijo.

Cabe resaltar que el joven de 21 años falleció en un accidente en el puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico.

Por otro lado, explicó que ‘Sr. Santos’ es un álbum que muestra la raíz de lo que es el reguetón. A su vez, aseguró que muchos amarán el contenido lírico de las canciones.

No obstante, y teniendo en cuenta que este disco no trae el reguetón que sus fanáticos están acostumbrados a escuchar, señaló que “si no les gusta la música callejera mejor no lo escuchen y quédense con el Arcangel comercial”.

