La historia de Yasmine Mohammed, mujer que escapó del radicalismo islámico

Yasmine Mohammed, exmusulmana y autora del libro que crítica del islam, pasó por los micrófonos de La W para hablar de cómo escapó del radicalismo.

“No fue mi elección ponérmelo (el velo), tenía 9 años cuando me lo impusieron. Me dijeron que ahora era una mujer. De las primeras cosas que hice cuando fui mayor fue quitármelo, pues no es una elección como ellos dicen”, dijo.

“Mi madre incluso amenazó con matarme por la elección de quitarme el velo. Me sentía absolutamente sofocada, odiaba estar cubierta”, agregó.

Yasmine explicó cuál es la razón por las que las mujeres aceptan llevar el velo y cubrir sus cuerpos: ¿imposición, religión o falta de opciones?

“Es una pregunta que yo también me hago, las mujeres tienen cero poder. Yo vivía en Canadá, tenía mi situación financiera asegurada, por eso pude escoger la libertad para mí y mi hija. Ahora, imagínense la vida en Somalia, Afganistán, Arabia Saudita en donde no tienen libertad, sino que son controladas”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: