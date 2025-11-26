Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 26 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el comienzo de la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II.

Peláez y De Francisco de este 26 de noviembre de 2025

Peláez y De Francisco de este 26 de noviembre de 2025

01:38:53

Hernán Peláez y Martín de Francisco, este miércoles 26 de noviembre, analizaron la victoria de Tolima y Santa Fe 2-1 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. ¿El conjunto ‘Pijao’ tiene pinta de finalista?

Asimismo, se refirieron a los juegos del grupo A entre Independiente Medellín y América de Cali, al igual que Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.

En el ámbito internacional hablaron de la jornada de Champions y en particular la goleada que le propinó el Chelsea 3-0 al FC Barcelona.

