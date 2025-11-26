Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 26 de noviembre de 2025

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Peláez y De Francisco de este 26 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco, este miércoles 26 de noviembre, analizaron la victoria de Tolima y Santa Fe 2-1 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. ¿El conjunto ‘Pijao’ tiene pinta de finalista?

Asimismo, se refirieron a los juegos del grupo A entre Independiente Medellín y América de Cali, al igual que Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.

En el ámbito internacional hablaron de la jornada de Champions y en particular la goleada que le propinó el Chelsea 3-0 al FC Barcelona.