“No renovamos a contratistas que no necesitamos”: gerente del Hospital Julio Méndez

El gerente del Hospital “Julio Méndez Barreneche”, José Domínguez Ayala, aseguró que no se ha presentado ninguna masacre laboral sino que su administración decidió no renovarle el contrato a más de 200 empleados por orden de prestación de servicio, OPS, que consideran innecesarios para la institución.

Así mismo, denunció que durante la intervención de la Supersalud “contrataron a 1.050 personas, una total exageración frente a las reales necesidades que tiene el hospital”, dijo.

Sobre la denuncia de la diputada Elizabeth Molina, Domínguez Ayala indicó: “Como siempre ella bien desinformada, en el hospital no se ha efectuado ninguna masacre laboral porque no se ha despedido a ningún funcionario. Se vencieron unos contratos y la administración consideró pertinente no renovar más de 200 contratos porque no se necesitan, renovar o no contratos es una facultad discrecional del nominador y, obviamente el nominador contratará aquellos que necesiten y aquellos que no sean necesarios no tiene que porque renovarse”.

Según el gerente, este hospital puede funcionar perfectamente con 750 u 800 empleados, por ello califica como un acto de responsabilidad con la institución esa decisión, toda vez, que la entidad se encuentra en una gran crisis financiera con más de 200 procesos judiciales en contra.

“Ya tenemos unos 40 procesos ejecutoriados que suman más de 11 mil millones de pesos de deuda y, la intervención de la Supersalud durante dos años y medio no fue capaz de enfrentarlos, entonces esto coloca al hospital en un riesgo financiero y no podemos darnos el lujo de tener nominas paralelas. Por lo tanto, lo que recuperamos a no contratar OPS que no se necesitan lo usaremos para pagar los acuerdos de pago y mejorar los servicios”, afirmó el funcionario.

Acerca de la reducción de los salarios, el gerente de este hospital informó que encontró auxiliares de enfermería que ganaban como profesionales especialistas y personas ganaban más dinero que otros realizando las mismas funciones, entonces lo que hicieron fue organizar la contratación y establecer una tabla de honorarios.