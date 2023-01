“Hay muchas cosas en el deporte que tienen que cambiar”: Tatiana Calderón

Para iniciar, Calderón se refirió al apoyo que tuvo de Karol G y la oportunidad que tuvo de volver a competir en la Fórmula 2. “Llegó la ‘Bichota’ para salvar mi temporada 2022, volver a la Fórmula 2, a la antesala de la Fórmula 1, tuve un año de mucho aprendizaje, muchas buenas experiencias y duras también, pero me enseñaron que uno nunca debe rendirse nunca”.

Por otra parte, comentó que “todavía hay muchas cosas en el deporte que tienen que cambiar (…) los autos están diseñados con medidas de un hombre y no para el cuerpo de las mujeres, a nosotras nos cuesta más que a ellos y como todo está dominado por hombres, no entienden que uno necesita cosas distintas”.

En esa misma línea, indicó que “hay mucho por hacer por el deporte, hay mucho talento en Colombia para todos los deportes sobre todo en la parte femenina. Yo estoy muy agradecida lo que hizo Karol G por mí y por mi equipo porque fue un mensaje para las empresas patrocinadoras (…) vamos poco a poco, pero espero que con este nuevo ministerio empiece a cambiar todo esto”.

Calderón también resaltó que durante su carrera nunca se ha sentido inferior a los hombres y por eso la importancia de poder competir contra ellos y no solo con mujeres. “Yo nunca he sentido que no pueda competir contra los hombres de tú a tú, si al final te separan, todas las falencias que uno tenía no van a ser visibles y uno no va a aprender lo que necesita para luego dar el salto”.

Para finalizar, puntualizó en que los pilotos de automovilismo necesitan más apoyo económico para poder obtener más reconocimiento a nivel mundial. “Necesitamos más apoyo de la parte económica porque es un deporte muy caro y al final si no se tiene la posibilidad de ir a los mejores equipos es más difícil sacar los resultados”.

