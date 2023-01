Eduardo Sánchez, el peluquero colombiano que le cambió el look a la jequesa de Qatar

El colombiano de 57 años pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su profesión y el reconocimiento que ha conseguido a lo largo de su vida tras haber salido del país.

Sánchez, quien es protagonista en la prensa española por sus 25 años de carrera y tras consolidarse como el peluquero de las VIPS en Madrid, aseguró que el esfuerzo y la dedicación lo han llevado a triunfar en su carrera. “Cuando estás en ese camino al final la vida te recompensa y te devuelve lo que tú le das”.

Por las manos del colombiano han pasado actrices, modelos, presentadoras, empresarias, reinas y hasta jequesas como la de Qatar Mozah Bint Nasser al Missned. Sobre esto, Sánchez relató que tuvo la suerte de ser contactado para prestar sus servicios a la mujer.

“Yo trabajaba con una marca internacional de peluquería muy famosa, me estaba contactando con ellos porque conocían que yo hacía la propuesta de la alfombra roja del Festival de Cannes, me localizaron y así llegaron a mí. En la misma mañana me propusieron hacerle el peinado a la jequesa y así fue”, dijo.

Por otra parte, resaltó que viajó a Europa para crecer, aprender y ser más completo profesionalmente.

El colombiano también indicó que si tuviera la oportunidad de cortarle el cabello a alguien sería a Shakira. “Ella es muy guapa, pero es una de las mujeres que está muy apegada a la longitud de su cabello. Si estudiara su morfología, el cabello le daría un aire más fresco, juvenil, ese cabello tan largo es un cabello de colegiala que no deja de ser una reminiscencia”.

Para finalizar, dejó claro que “el gran error es creer que el pelo está solo, pero no, el pelo está acompañado de la fisionomía, de una forma de ser, de lo que tú haces, de tu actitud, y eso se proyecta con tu personalidad, hay mil maneras de esta guapa sin que tenga que ser con el cabello largo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: