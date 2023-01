Crisis en sistema del alcantarillado en El Rodadero genera afectaciones ambientales

La crisis con las aguas residuales en El Rodadero es preocupante para los samarios y visitantes, debido a que no solo están las alcantarillas rebosadas sino que están generando afectaciones ambientales con la llegada de esas aguas negras al mar, lo cual fue evidenciado por el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental, DADSA.

“Aguas negras a 50 metros del balneario donde llegan turistas nacionales e internacionales, esto es un atropello a la comunidad, no hay derecho, esto no es la solución a una contingencia porque este problema no es nuevo, este problema tiene años de estar siendo diligenciado de manera equivocada”, dijo el ingeniero civil Raúl Bayter, habitante de El Rodadero.

El DADSA confirmó que abrió un proceso sancionatorio ambiental contra la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Essmar por el rebosamiento de aguas residuales en el sector turístico de El Rodadero. La situación se agudiza, luego que se confirmara que se viene afectando directamente al humedal Las Iguanas, área de interés ambiental declarado por la autoridad ambiental del Distrito, razón por la cual, se anuncia el inicio del proceso. Además hicieron un llamado a esta empresa para dar atención inmediata y solución a la problemática para evitar un impacto mayor al ambiente de la ciudad.

En un comunicado a la opinión pública, la Essmar respondió a esta denuncia diciendo “la contingencia presentada en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, Ebar Iguanas, es por causa de dos fugas en la línea de impulsión, la cual fue atendida de manera inmediata con la activación del protocolo de actuación que consistió en la presencia de más de 30 operarios, quienes trabajaron de manera permanente en la solución de los daños y la atención con cinco equipos de succión presión en los puntos donde se presentaron niveles altos de caudal”.

No obstante, esta situación sigue presentándose en este sector, por lo tanto, los residentes, comerciantes y ciudadanía en general exigen a la Essmar solución definitiva a esta problemática.