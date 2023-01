El doble de Lionel Messi: “me alegra parecerme al número uno del mundo”

Martín Lovatto el “doble” de Lionel Messi pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para referirse a su gran parecido con el futbolista de la Selección de Argentina, actual campeona de la Copa del Mundo.

“Parecerse a Messi es un orgullo, es una de las personas más conocidas y queridas a nivel mundial. Tengo que sobrellevar esto día a día, porque no paso desapercibido, pero siempre me he encontrado en situaciones bonitas con muchas personas. Me alegra parecerme al número uno”, manifestó Lovatto.

De acuerdo con el “clon” de Messi todo empezó cuando en una reunión familiar notaron que tenía un gran parecido al deportista. No obstante, aseguró que la reacción de las personas en la calle se empezó a notar más cuando el 10 de la ‘albiceleste’ se dejó crecer la barba.

Por otra parte, reveló que, en medio del Mundial de Qatar al cual pudo asistir, cientos de personas le pidieron foto tras confundirlo con el astro del fútbol.

“La fiebre del Mundial fue una locura, para entrar a uno de los partidos tuve que disfrazarme porque no me dejaban caminar y me pedían fotos (…) personas de todo el mundo se me acercaba a pedir fotografías”, manifestó.

Lovatto señaló que actualmente trabaja en la venta de inodoros y está encargado de una de las sucursales de esta empresa. De igual forma, trabaja como “clon” de Messi.

El “doble” de Messi aseguró que, por ahora, no conoce a Lionel Messi, sin embargo, manifestó que uno de sus más grandes sueños es poder tomarse una foto con él.

“Un sueño es haber visto la final del mundo y mi otro sueño es conocerlo. Tengo la ilusión de que algún día alguien nos pueda contactar y podamos sacarnos una foto”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: