Peajes que incrementaron su precio en Colombia deberán regresar a su tarifa anterior

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que luego de que a los concesionarios se les hubiera mostrado la copia del decreto de congelación de las tarifas de los peajes nacionales, no podrán cobrar los incrementos que se aplicaron en algunas casetas este lunes.

Desde Medellín, Reyes manifestó que “ya fueron informados con la copia del decreto por parte del Ministerio, de la ANI y del Invías, para que a partir de la fecha no se sigan cobrando esos mayores valores. No habrá devoluciones, pero no volverá a pasar de aquí en adelante”.

El ministro Reyes recordó que el decreto no aplica para los peajes departamentales. Sin embargo, anunció: “trabajaremos con los departamentos para ver cómo podemos lograr que ellos apliquen una fórmula similar”.

En el decreto 050 que entró en vigencia desde las 00:00 horas del 16 de enero de 2023, el Gobierno se compromete a estudiar optaciones alternativas de financiación de las vías. El ministro se refirió al Fondo de Fuentes alternas con el que espera recolectar entre $20 billones y $25 billones.