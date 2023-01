Tenía que ganar la mejor; es una gran oradora: presentador sobre nueva Miss Universo

R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, fue elegida como la Miss Universo 2022-2023, en la gala celebrada en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans. La virreina fue Venezuela y la segunda finalista República Dominicana.

A propósito de esto, se generó una polémica en redes sociales y en el mundo del entretenimiento ante un posible fraude en el certamen de belleza.

En entrevista con La W, el presentado de Telemundo Carlos Adyan Benítez aseguró que se trata de la “pataleta” que se da todos los años, debido a que “la gente nunca queda feliz con el desempeño de su propia candidata. La candidata de USA se desempeñó muy bien de principio a fin, no solamente en lo que vimos en pantalla sino también en la competencia preliminar. Tenía que ganar la mejor y para los jueces ella fue la mejor”.

Además, especificó que “me hubiese encantado que ganara una latina, pero no podemos ganar todos los años. Ella dio las mejores respuestas, fue directo al grano, es una gran oradora. Aquí ganó la respuesta”.

Benítez también se refirió a la participación de la colombiana María Fernanda Aristizábal y lo que la llevó a que no entrara en las cinco finalistas. Indicó que “María Fernanda tenía todas las posibilidades de entrar ya sea por el voto popular o no, ella coincidió con ser la del voto popular. Ella tenía muchas cualidades, pero cuando tienes 16 mujeres hay que hacer algo más para resaltar. El vestido que usó en la noche final no fue el más indicado”.

Para finalizar, el presentador resaltó que lo más importante del certamen es que se disfrutó, sin importar el resultado.

Escuche la entrevista completa a continuación: