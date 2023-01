Hoteleros y restauranteros empiezan a cerrar por falta de agua en Sáchica

Tunja

Luz Mery Becerra, líder del sector hotelero del municipio de Sáchica (Boyacá), confirmó que llevan ocho días sin el servicio de agua potable afectando a las comunidades, restaurantes y sector hotelero.

“Es un derecho fundamental el suministro de agua potable. En este municipio no es la primera vez que sucede sino que se viene repitiendo muchas veces durante años y todo por no tener una planta de tratamiento de agua potable para que no sucedan estas cosas”, dice.

Sostuvo que hay propietarios establecimientos que no han podido abrir por falta de servicio de agua y otros han tenido que trasladarse hasta Villa de Leyva y traer agua en carro-tanques.

“Nos dicen en la Alcaldía que por la lluvia el agua está muy negra y no la pueden pasar por el acueducto. A mí, no me parece que esa sea una respuesta cuando hay recursos que se pagan para tener el servicio, eso se debe garantizar”, dijo.

Insiste que la planta de tratamiento no está funcionando y el reflejo es la crisis que se está registrando en este momento en Sáchica.

Por su parte, el alcalde de Sáchica, Hugo Buitrago, sostiene que “todo el pueblo sachiquense sabe que nosotros cogemos el agua de las partes de corriente, cuando aumentan el agua se vuelve turbia y esa turbiedad hay que dejarla que aclare. Con la inclemencia del tiempo no podemos luchar”.

El mandatario municipal explicó, a W Radio, que dejó de llover hace un día y procederán a llevar el agua al consumidor.

Buitrago insistió que el agua es tratada para llegar al consumidor en el municipio de Sáchica. “Pasa por dos plantas de tratamiento. Hoy se están llenando los tanques para llevarlos al consumidor”.

Un poco molesto Buitrago dijo: “hermano el agua no ha faltado porque la poquita que tenemos la estamos recolectando en la vereda de Ritoque y la estamos manteniendo para los sectores de Nueva Esperanza, sector centro y de la calle primera”.

Reconoció, se está racionando el agua, mientras se resuelve el problema. “Este problema ha sido de toda la vida no de ahorita y que se quejen ante los medios de comunicación. Aquí cuando llegué de alcalde, la planta eran unos tanques donde no había potabilidad y ellos lo saben”.