Subdirectores son técnicos: director de Colombia Compra Eficiente responde denuncia

Ante los comentarios que han surgido desde el congreso de la República, específicamente del senador David Luna diciendo que está en crisis Colombia Compra Eficiente porque estaría paralizada la contratación, su director, Stalin Ballesteros, se pronunció.

Ballesteros calificó esto como un apreciación que no está acorde a la realidad porque no está en riesgo la plataforma, ya que el contrato con el proveedor que maneja la plataforma está hasta mayo.

El directivo también aseguró que todos los subdirectores son técnicos y que en estos últimos días ya han sido contratadas 40 personas.

“Hay un proceso de transición. Todos los subdirectores tienen un carácter técnico. Dos de los subdirectores ya estaban en la entidad. Otros dos vienen acompañándome con la perspectiva del nuevo Gobierno (…)”, afirmó Ballesteros y agregó que ellos deben tener su equipo de confianza.

Eso sí, reveló que hay un pico de contratación en este momento y hay un inconveniente externo y es que desde hace casi una semana hay un pico y placa del Sigep, que es donde se debe subir la hoja de vida, que está demorando la contratación.

Jóvenes pueden ser contratados sin tener definida su situación militar

Entre tanto, ante cientos de quejas de jóvenes a quienes les exigían la libre militar para tener un contrato con el Estado y tener trabajo, Colombia Compra Eficiente emitió un concepto aclarando que se permite el acceso temporal al trabajo a quienes no hayan definido su situación militar y que hayan sido clasificadas como no aptas, exentas o hayan superado la edad máxima de incorporación y final.

“De esta manera se precisó que aquellos ciudadanos que no han definido su situación militar, pero están clasificados como no aptos, exentos, han superado la edad máxima de incorporación a filas, o se encuentran exonerados de pagar la cuota de compensación militar, pueden suscribir el correspondiente contrato, contando con el término de dieciocho (18) meses a partir de su celebración para definir su situación militar, plazo dentro del cual no podrán contabilizarse lapsos correspondientes a demoras que no le sean imputables al ciudadano, sino a dilaciones o retrasos por parte del Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional”, advirtió Colombia Compra Eficiente.

Esos jóvenes deben tener pruebas de que han realizado las actuaciones para definir su situación militar.