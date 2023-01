En 10 años vamos a perder la autosuficiencia de petróleo y gas en Colombia: ACP

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, pasó por los micrófonos de La W a propósito del anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, desde el Foro Económico Mundial sobre no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.

De acuerdo con Lloreda, hay una gran preocupación en el sector petrolero por las “contradicciones” del Gobierno Nacional.

“Nosotros lo registramos con preocupación, no solo por la industria sino también por el país, y con sorpresa por las continuas contradicciones por parte del Gobierno. La exploración de petróleo y gas son fundamentales para la autosuficiencia energética del país a corto, mediano y plazo”, explicó.

Añadiendo que “esta industria es fundamental para la estabilidad macroeconómica y fiscal y financiación de las regiones. Bienvenido el desarrollo de otros sectores como el turnismo, pero van a requerir de cursos y eso toma tiempo”.

De igual forma, Lloreda fue enfático al decir que por ahora no conocen el plan del Gobierno del presidente Gustavo Petro para reemplazar el petróleo y el gas. “Las reservas probadas son muy limitadas y siendo conscientes que los actuales contratos no dan un brinco, en 10 años vamos a perder la autosuficiencia de petróleo y gas en Colombia y no es claro cómo vamos a reemplazar los ingresos fiscales”.

Por último, Lloreda dejó claro que las declaraciones de la ministra Vélez dejó por sorpresa a la industria petrolera.

Escuche la entrevista completa a continuación: