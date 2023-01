Desde hoy sanciones a taxistas de Santa Mata que no calibren el taxímetro

En Santa Marta serán sancionados los taxistas que no hayan calibrado su taxímetro según la infracción C:18 que estipula una multa de medio salario mínimo legal vigente. La medida drástica inicia desde hoy con amonestaciones que perjudican económicamente al conductor, a la empresa o al propietario de taxis.

Además, los conductores no podrán cobrar tarifas incrementadas y no se realizará la renovación de la tarjeta de control del vehículo. “Empezamos con los controles en vías para sancionar los vehículos que no hayan calibrado el equipo; esto dado a que es fundamental y perentorio que toda la ciudadanía tenga la tranquilidad que todos los taxis ya están debidamente calibrados y que la tarifa están siendo cobradas en lo que corresponde al decreto que ha sido asignado por la Alcaldía”, dijo Ernesto Castro, secretario de Movilidad de Santa Marta.

Le puede interesar: Intoxicadas 40 personas en un hotel de Santa Marta

Cabe mencionar, que en la calle 18 con carrera 18 a las afueras del coliseo del Buen Vivir, funciona un punto donde pueden realizar la recalibración de sus dispositivos de medición para el cobro de las carreras.

El funcionario distrital agregó: “Tenemos cerca de 2.100 vehículos tipo taxis calibrados, esto es un número que aún sigue siendo bajo teniendo en cuenta que la ciudad tiene aproximadamente 3.570 carros que prestan este servicio”.