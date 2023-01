Glorias del ciclismo de Boyacá sorprendidos ante posible retiro de Nairo Quintana

Tunja

En W Radio consultamos a varias glorias del ciclismo boyacense que sin lugar a dudas manifiestan su sorpresa por el rumor de un posible retiro del campeón de la Vuelta España y el Giro de Italia, Nairo Quintana.

El exciclista Mauricio Soler calificó como triste el trato que se le está dando a Nairo Quintana, un deportista, que a su juicio, le ha dado mucho al ciclismo mundial.

“Yo no tengo mucho que opinar, pero me parece que es triste ver como una persona, que ha tenido una carrera tan brillante, tenga que salir de esa forma del ciclismo y con todavía con un potencial grande, pero esa es la vida y no hay otra forma”, dijo Soler a W Radio.

Sobre el futuro Quintana, para Soler ese tipo de decisiones afectan y no cree que tenga muchas ganas de querer seguir montado en una bicicleta.

Por su parte, Rafael Acevedo, gloria del ciclismo boyacense, se mostró sorprendido con la noticia del supuesto veto, pero piensa que es apresurado pensar en el retiro.

“Recapacite nos hace mucha falta, es joven y no se pueden tomar esas decisiones a la ligera; hay que darle tiempo al tiempo”, fue el mensaje que le envió Acevedo a Nairo.

Reconoció que pareciera que hay una persecución contra Quintana. “Como aficionado y exciclista sería muy triste saber que se haga todo eso con Nairo Quintana”.

Por su parte, la medallista paralímpica Carolina Múnevar, dijo que se debe esperar que sea el mismo Nairo Quintana el encargado de confirmarla.

“Es un poco duro, y es de pensarlo con cabeza fría y con mucha determinación porque es complejo”, expresó Carolina.