LatinX House: la casa de los latinos en el Festival Sundance

“No había un espacio para festejar el logro de tener una película en competencia como latina, como migrante, como mexicana”, cuenta Olga Segura, cineasta oriunda de México y cofundadora de LatinX House. “Seguía no estando invitada a las fiestas donde todo el mundo está. Pero más que todo me acuerdo que buscaba un lugar que estuviera calientito y todos los cafés estaban llenos y no había un lugar para quedarme en Main Street y decir que pertenezco ahí, que soy parte de eso”.

Así revela la productora, directora y escritora mexicana a La W, mientras se le llenan los ojos de lágrimas al recordar su paso por el Festival de Sundance años atrás cuando compitió con una película y quería quedarse en la calle principal donde están las multitudes llamada Main Street en Park City, Utah donde se lleva a cabo Sundance. Buscaba tener un grupo al cual pertenecer y otras veces solamente buscaba un refugio ante el cruel frío que trae consigo nieve y temperaturas bajo cero durante el festival.

“No había lugar para mí. Fue duro”, revela Segura.

Mónica Ramírez, la otra ca-fundadora de LatinX House nació en Ohio en una familia de campesinos de tres generaciones que migraron desde México. Es abogada y activista.

“Me siento muy orgullosa de donde vengo”, contó Ramírez. “Somos muy trabajadores. La comunidad Latina es de las comunidades más trabajadoras y fuertes que conozco. No sé cómo pero los latinos siempre encontramos la manera de ser felices, de buscar cosas bonitas”.

Ramírez tiene más de 20 años siendo abogada en EE. UU. y luchando por los derechos de las mujeres migrantes en el país. La abogada recuerda el momento en que actrices de Hollywood empezaron a alzar su voz en contra del acoso sexual en la industria del cine en mayor parte por Harvey Weinstein y en ese momento Ramírez era presidente de la junta directiva de la Alianza Nacional de Campesinas donde también manejaba casos de acoso sexual. Es por esto que decide empezar a apoyar a las actrices.

Ramírez escribió la famosa carta “Queridas hermanas” (Dear Sisters) que fue publicada en la revista TIME. Así fue que conoció a Olga, su co-fundadora, pues fue una de las firmantes de esa carta.

LatinX House abrió sus puertas este año en 268 Main Street, Park City, la codiciada calle principal de esta pequeña y carísima ciudad en Utah. Bebidas a la carta y gratuitas a quienes estuvieran en la lista para entrar, pasa bocas, paneles de lujo con latinos en varias industrias y también LatinX fue la casa oficial para una de las principales agencias de noticias en todo el mundo: el Associated Press.

LatinX House tuvo eventos todo el fin de semana durante el Festival de Sundance

Uno de los momentos más esperados del fin de semana fue el panel con el actor mexicano Tenoch Huerta, uno de los protagonistas de la película Wakanda Forever donde hizo el papel de Namor. Para la sorpresa de todos aquellos presentes, Yalitza Aparacio, la famosa actriz mexicana nominada al Oscar y que ha estado en la portada de la revista TIME y entre las 100 personas más influyentes en el mundo de esta revista, también hizo presencia el sábado en la noche.

LatinX House no solamente ofrece un espacio para los latinos en el festival, sino también es un aliado oficial del Instituto de Sundance. Segura recuerda que al hablar de la creación de esta casa, se dieron cuenta la gran cantidad de dinero que se necesita.