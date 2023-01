Reformas pensional y laboral serán radicadas el 16 de marzo

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que las reformas laboral y pensional serán radicadas el próximo 16 de marzo en el Congreso de la República.

Dijo que en este momento en las mesas tripartitas están avanzando en procesos y regulaciones. “Hemos venido trabajando insumos en donde se han escuchado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a las centrales obreras, a todos los sectores que están involucrados en una reforma”, explicó.

Dijo que las centrales obreras le entregaron al Gobierno Nacional 49 articulos que consideran deben estar incluidas en la reforma laboral, la Andi, Acopi, y Fenalco presentaro propuestas.

El 2 de febrero la Sociedad de Agrilcultores de Colombia (SAC) y los sectores campesinos estarán entregando sus propuestas.

Este 26 de enero a las 11 de la mañana estará reuniendose la comisión de reforma laboral. “Estaremos escuchando el pensamiento de la Cidh en todo el tema de jurisprudencia en libertad sindical y contratación colectiva”.

Consideró que el código laboral es obsoleto porque todo ha tenido una evolución.

Inistió que las reformas se están construyendo con las regiones y las 33 mesas están activadas para que a más tardar el 12 de diciembre entreguen las propuetas tripartitas.

Con respecto a los contratos de prestación servicios del Estado, dijo que actualmente hay contratos de prestación de servicios definidos, otros fijos y después pasan hacer indefinidos. “Hoy vemos que el Estado se ha convertido en un gran generador de empleo, pero no cumpliendo las normas generales, hay que decir que habido una situación perversa, y lo que estamos trabajando es para que en el año 2024 el Estado colombiano no tenga esa práctica de tener bajo su responsabilidad contratación que no está cumpliendo con la normatividad”.

Entre tanto, sobre la reforma pensional la ministra insistió en que no se va a subir el límite de edad y que los colombianos deben estar tranquilos.

“ Está reforma es de tipo estructural y financiera, es decir que se va a buscar como se va a universalizar el derecho a la pensión ”, dijo.

Dijo que en Colombia hay más de tres millones de adultos mayores que no tienen posibilidad de tener un pensión.