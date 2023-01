ABC de reforma a la salud que planteó Carolina Corcho, ministra de Salud: esto dijo

La ministra de Salud, Carolina Corcho, habló con El Reporte Coronell en La W y dio todos los detalles de la reforma a la salud que tanta controversia ha generado tanto en los sectores políticos como los sociales.

“Esta cumbre social y política tuvo la participación de 1.400 delegados de todo el país donde se dio a conocer un borrador del titulado que el país conoce y se hizo un foro con todos los candidatos presidenciales que fueron invitados, entre ellos el ahora presidente Petro. Él expresó su interés de que esta fuera la propuesta de salud de su Gobierno”, dijo.

“Cuando él llegó a la Presidencia, hemos seguido discutiendo con las organizaciones este proyecto de ley”, agregó.

Sobre los opositores al proyecto de la reforma a la salud, mencionó que sí se han socializado los diferentes, es por eso que existe la diferencia, pues nadie puede oponerse a algo que no conoce.

“Los contenidos de la reforma han sido altamente socializados, por eso tiene opositores. Los proyectos de ley evidentemente se discuten en el Congreso”, aseguró.

“Este proyecto de ley ya tuvo dos debates de control político. Si no se conociera, ¿por qué hay opositores?”, añadió.

Además, destacó que “el proyecto de ley ya se encuentra en valoración por el presidente”.

¿Cuál será el papel de las EPS en la nueva reforma a la salud?

“Construiremos sobre lo construido. En ningún momento se acabará el proceso del aseguramiento de la salud, eso fue un logro de la ley 100″, señaló, destacando que “en ningún momento hemos dicho que el sistema de salud será manejado por gobernadores y alcaldes”.

Reuniones con EPS, ¿por qué no hay acuerdo?

“He tenido muchas reuniones con las EPS, hemos conversado sobre cómo pueden participar ellos en una transición porque hay una crisis financiera y el sistema tiene que evolucionar. Llevamos muchos años sabiendo que este sistema (actual) no tiene viabilidad financiera”, comentó.

“Les he dicho que construyamos sistemas de transición. Las capacidades de ellos se requerirán en el nuevo modelo. Seguimos dispuestos a sentarnos con ellos”, resaltó.

No obstante, mencionó que ella acepta el desacuerdo, “pero sobre la verdad”, por lo que invitó a las EPS a debatir bajo ese argumento.

“Estos gremios no me bajan de activistas en un sentido despectivo. Han hecho manifestaciones diciendo que vamos a desfinanciar el sistema de salud, eso no es cierto. Aceptamos el desacuerdo, pero sobre la verdad. Aquí está en juego la vida de los colombianos”.

Paso de la reforma a la salud por el Congreso

“El Gobierno tiene una agenda legislativa muy ambiciosa este año. Irá la reforma pensional, la reforma laboral, un tema carcelario, los temas de justicia y de sometimiento. Son más de 10 iniciativas (…). Un proyecto de ley de reforma a la salud tiene que ver con la vida de los colombianos que debe estar por fuera de estas pugnacidades”, indicó.

¿Apelaría a las manifestaciones si la reforma no avanza en el Congreso?

“Lo primero es que debemos entender que la reforma no es solo iniciativa del Gobierno, sino de la sociedad civil y movimientos sociales. Ellos tienen el derecho de expresarse democráticamente. Se está puliendo económicamente”, aseveró.

¿Qué cambiará para los colombianos en la reforma de Salud?

“Los pacientes no se van a ver alterados. En este país hay inequidades y por ejemplo hay 600 municipios que no tienen centros de salud en la zona rural y tenemos indicadores de mortalidad materna e infantil. Proponemos en la reforma retomar lo que se llama la atención primaria a la salud. En la zona dispersa y rural los campesinos y vulnerables no alcanzan a llegar a los hospitales, por eso los sistemas deben llegar hasta allá para resolver problemas elementales”.

“El sistema debe ir hasta allá, no solamente para prevención, sino para resolución de problemas. Volcaremos el sistema a la prevención”.