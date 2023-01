“Me encantaría ver a Colombia en paz, sería un gran logro”: John Lee Anderson

John Lee Anderson. (Photo by Luciana Whitaker/LatinContent via Getty Images)

Desde el Hay Festival, uno de los eventos culturales más importantes que se realiza en la ciudad de Cartagena, en Contrarreloj se conversó con John Lee Anderson. Este periodista estadounidense es una de las grandes leyendas de la reportería de guerra.

En la conversación aseguró que “siempre se siente en casa cuando llega a Colombia”, por lo que destacó la época en la que vivió en el país y los retos que tiene la sociedad en el marco de la paz.

“Vengo por lo menos una vez al año, ha sido una buena forma de balancear mi vida, me siento como en casa aquí. Me encantaría algún día ver a Colombia en paz, sería un gran logro”, expresó.

También agregó: “más complejo es vivir en la guerra que intentar hacer la paz, se nos devuelve a la conciencia y nos incomoda. Tenemos que darnos cuenta de los compromisos morales e inmorales, no es cómodo, pero es la única forma de llegar a una sociedad cívica, es un proceso necesario, espero que la suerte y el sentimiento de compasión acompañe a los colombianos”.

A propósito de su participación en el Hay Festival, este escritor se refirió a la importancia de la crónica y los viajes como una forma de conocer nuevas culturas.

“El viaje lo es todo, es transitar entre realidades, vivir a ras de suelo de otras culturas. Cuando hablo de viajes, no hablo de los viajes típicos, estoy hablando de una forma de transitar la vida, intentar estar abierto a las otras culturas y así ser receptivo a los demás, en una crónica buscamos utilizar el genero para complementar realidades que no son ajenas, pero no son afines”, explicó John Lee Anderson.

En el encabezado escuche esta conversación completa.