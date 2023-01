Aerocivil respondió a presuntas inconsistencias en integración entre Avianca-Viva

A raíz de las quejas que se presentaron desde diversos sectores por la anulación del proceso de integración entre Avianca y Viva, Sigue la W indagó el pasado 30 de enero la motivación de la decisión y encontró algunas inconsistencias en el proceso.

Por este motivo, la Aeronáutica Civil, por medio de su director, Sergio París Mendoza, respondió a las denuncias realizadas en Sigue la W que habían evidenciado inconsistencias en el proceso que anuló la integración entre las aerolíneas Avianca y Viva Air, con el fin de aclarar la situación.

Y es que la polémica se dio por que sólo en cinco días se tomó la decisión de anular todo lo que se había hecho desde agosto del año pasado y quiénes lo hicieron son funcionarios que no tenían nada que ver con el tema.

Además que el grupo que habría manejado el proceso de integración, es un grupo especial que se llama Grupo Resolución 00059 del 13 de enero de 2023, conformado por Adolfo León Castillo, Gustavo Moreno Cubillos, Ruth Mercedes Díaz, María Paula Sandoval y Martha Lucía Bejarano. Sin embargo, Sigue La W conoció que este grupo de personas no tienen nada que ver con temas de transporte aéreo, son abogados que trabajan en otras áreas de la Aeronáutica.

Le puede interesar Aerocivil responde a presuntas inconsistencias en integración entre Avianca-Viva

Con respecto a todo lo anterior, el director de la Arenáutica Civil quiso responder.

“No he encontrado una entidad de la mejor manera y con las mayores fortalezas, hemos venido en un proceso de tratar de corregir esas situaciones”, explicó París con respecto a su llegada a la entidad.

¿Por qué se ‘anuló' el proceso de integración?

Sobre el tema ‘madre’ de la situación, el director de la Aerocivil explicó que “es cierto que hubo un fallo de primera instancia que recomendaba la no integración de estas dos compañías por circunstancias priopias del fin de la entidad”, y además, que “sobre esa decisión se presentó un recurso de apelación, y en el entender, cuando hay apelación, se hace sobre el proceso como tal, la segunda instancia no se puede salir de ese marco específico para resolver o para tomar su decisión y desatar lo que en primera instancia se mencionó”, enfatizó.

Y aunque destacó que lo más importante es que “se debe entender que la posición de la entidad en la primera instancia es la no integración por algunas razones de competencias de mercado que están explícitos en ese acto administrativo”, también mencionó que no es que se haya anulado el proceso de integración, sino que el procedimiento a seguir no es que niegue la integración, lo que dice es que para todas las actuaciones de la Aerocivil, el metodo para seguir el análisis está en la ley de competencia y no en el código general del proceso, según cuenta el diurector en sus intervenciones.

“El fallo dice que se debe tratar el asunto como de competencia bajo las reglas de la competencia”, puntualizó.

Sobre este tema de la competencia, mencionó que “lo que pretendemos es proteger al consumidor, tanto de Avianca como de Viva. Estas compañías están hoy, prestando un servicio al país igual que todas los demas. Para proteger la competencia y el mercado, la ley propia que todos escogimos es la 1340, todos los temas de integración y de mercado deberán irse por ese camino (ley) mientras esa decisión sea valida en derecho”, explicó, también mencionando que ese análisis fue parte también, del trabajo de los abogados.

Caso Martha Bejarano

Por la misma línea habló sobre la respuesta rápida al cambio de secretario, por el polémicoc nombramiento de Martha Bejarano.

“El 4 de enero, el secretario que venía actuando como director encargado de la entidad, presentó una renuncia irrevocable para el mismo día, yo no lo esperaba. Esa situación conllevó al cambio de quien debía, por ser el jefe inmeditao de la primera instancia, tomar ese decison y en ese sentido Martha Bejarano, asumió este cargo”, explicó.

Además, que como “debíamos tener una respuesta en segunda instancia para el 23 de enero como entidad, para que no se aplicara un silencio administrativo, lo primero que hicimos fue que cuando evidenciamos que no conocíamos un trabajo previo adelantado, buscamos en la entidad abogados de amplia experiencia para constituir un grupo”, el ya mencionado anteriormente: Grupo Resolución 00059 del 13 de enero de 2023.

Por la misma se refirió al fallo de primera instancia y la expertíz de Bejarano frente al cargo y la situación.

“Lo primero sí fue una decisión, publica y esta evidenciada. (primera isntancia). En el segundo (Bjearano) es una ventaja porque al ella no haber participado en la decisión de primera instancia, sí le permite tener una razonabilidad de lo que se solicita. Lo que se hizo en este caso fue constituir un grupo que la apoyara en la toma de decisiones”, que según el director tenía dos funciones:

Verificar el método, el proceso y la forma de cómoi se había llevado la decisión en primera instancia.

Estudiar de fondo los argumentos que se presentaron en la operación.

Así mismo, que el grupo de abogados trabajó cinco días en un espacio confinado, aíslados de cualquier influencia externa para estudiar el proceso, según cuenta París Mendonza.

Finalmente, París Mendoza, explicó que con todo el proceso, que según él, no es que haya anulado todo el proceso que se lleva desde 2022, lo que se quiere hacer es “estar enfocados en proteger al usuario para que haya competencia y tengan alternativas de volar, para que no haya una posición dominante, para que hayan alternativas y por ende mejores precios”, sentenció.

Reviva la transmisión de Sigue La W en donde Aerocivil respondió: