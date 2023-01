Corte Suprema de Justicia insiste en que no investigará a Uribe por ‘Ñeñepolítica’

La decisión la tomó la Sala de Instrucción del alto tribunal al resolver un recurso de apelación del fallo inhibitorio de la Corte a favor del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Recordemos que en este proceso ya se habían escuchado varios testimonios en el despacho del magistrado Misael Rodríguez en primera instancia, sin embargo, el alto tribunal tomó la decisión del archivo a menos de que fueran allegadas nuevas pruebas.

En las peticiones de la defensa, el abogado Jaime Lombana, le había pedido al alto tribunal el archivo bajo el argumento de que los hechos investigados no existieron, señaló que la tesis de los denunciantes no tiene credibilidad. También reiteró que el expresidente no tenía relación alguna con las actividades financieras de la campaña política de Iván Duque.

La Corte Suprema en sus consideraciones dijo que no es responsabilidad de la Sala investigar la ilicitud de la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque o cualquier tipo de irregularidad que, incluso si tuviera relación con Álvaro Uribe, se hubiera presentado de manera ajena a su unidad de trabajo legislativo o cualquier función suya como senador de la república.

Esta decisión fue apelada, por el periodista Gonzalo Guillén, cuando se conoció la decisión del alto tribunal.

Sin embargo, lo que resuelve la Corte en esta instancia es rechazar de plano el recurso de apelación en contra de la decisión del 3 de noviembre que favoreció a Álvaro Uribe, dice la Corte: “que el recurso de apelación anunciado por el denunciante no existe en la ley y que, en cualquier caso, no fue sustentado”, por lo que la sala lo rechazó.